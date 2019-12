Kristin Kuuba tõi Freystadtile kaks võitu

Esimese punkti tõi Kuuba Freystadtile koos Austriat esindava Serena Au Yeongiga, kui koos saadi jagu võõrustajate naispaarist Nina Vislova (Venemaa) – Victoria Williams (Inglismaa). Avageim küll kaotati 8:11, kuid järgmised kolm võideti 11:9, 11:4 ja 13:11.

Teist korda tuli Kuuba platsile matši üldseisul 1:3, kui tema vastaseks ainsas naiste üksikmängus oli ungarlanna Vivien Sandorhazi. Tuleval suvel Tokyos oma esimesel olümpial mängida lootev tartlanna võitsid tasavägise avageimi 14:12 ja järgmised juba selgema vahega (11:8, 11:7) ning vähendas külaliste kaotusseisu minimaalseks. Paraku tuli Freystadtil nii segapaarismängus kui ka teises meesüksikmängus kaotusega leppida ning Kuuba osalusel saadud võidud jäidki Freystadtile ainsateks.

Pühapäeval olid Kuuba ja tema kaaslased külas TSV Trittaul. Turniiritabelis viiendal kohal paiknevad võõrustajad ei andnud külalistele suurt sõnaõigust, ehkki esimese meespaarismängu võitis Freystadti esindus. Teisena kavas olnud naispaarismängus võitsid Kuuba ja Yeong esimese geimi 11:9 ja teise 11:8, kuid siis mänguõnn pöördus. Hope Warner (Inglismaa) ja Inalotta Suutarinen (Soome) võitsid kolmanda geimi 15:13 ning viimased kaks 11:8 ja 11:4. Ka üksikmängus ei õnnestunud Kuubal seekord oma klubi kasuks võidupunkti noppida. Indoneesiast pärit Priskila Siahaya lõi eestlannat avageimis 12:10 ja ehkki teise geimi võitis Kuuba 11:7, jäi kolmandas ja neljandas peale Siahaya vastavalt 11:7 ja 11:9.

TSV 1906 Freystadt kaotas kohtumise 1:6 ning on kaheksa punktiga (kolm võitu ja kaheksa kaotust) üheksandal kohal, ehk esimesena play-offide joone all. Ees on siiski veel seitse vooru (järgmine voor peetakse juba 4. ja 5. jaanuaril) ning kõik võimalused tabeliseisu parandada on olemas. Liider on vaid ühe vastasseisu kaotanud 1. BC Sbr.-Bischmisheim.