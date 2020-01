Kiibus EM-i eel: selle aasta kavad on väga hea tasemega

Päev enne lendu Austriasse karjääri esimestele Euroopa meistrivõistlustele tegi 17-aastane Eva-Lotta Kiibus kodujääl kaks treeningut olles nii enne kui pärast trenne istunud koolipingis.

"Ma jõudsin täna hommikul esimesse kahte tundi, milleks olid inglise keel ja kirjandus. Kirjandus mulle väga meeldib, sest mulle väga meeldib lugeda. Lugedes ma kuidagi puhkan ja saan omi mõtteid mõelda. Raamatute lugemine meeldib väga," rääkis Kiibus intervjuus ERR-ile.

Tallinna Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilasena on Kiibus näidanud kõva tahtejõudu, et ühendada tavapärased kooliõpingud ja tugeval tasemel treeningud. Hiljuti oli ta pikalt ka Lausanne'is noorte olümpial, kus võistlus läks kõrgeks kruvitud ootuste tõttu metsa, kuid selles stardis ta enam kinni ei ole ning on paaril viimasel päeval kodus teinud väga häid treeningsõite.

"Ma tunnen ennast hetkel väga hästi, enesekindlalt ja kodus ma olen praegu sõitnud ainult oma kavu, kavu, kavu. Kogu aeg - kas ma tahan või mitte, aga ma pean ja see viib edasi," jätkas Kiibus.

Hooaja hakul isegi maailma edetabelit juhtinud Anna Levandi õpilase kavade koreograafia on teinud kõva tasemega prantslane Benoit Richaud, kelle juures Prantsusmaal ja Itaalias käis Kiibus hooaja eel kavasid õppimas.

"Ma olen nendega tohutult vaeva näinud, et need oleks täpselt sellised nagu ma tahan. Mul on suurepärane koreograaf Richaud, kes on mulle teinud suurepärased kavad. Ma usun ja ma võin öelda, et selle aasta kavad on väga-väga hea tasemega ja see koreograafia ei ole üldse lihtne," rääkis Kiibus.

Et keerulisi kavasid hästi sooritada on vaja ka head füüsist ja sellega on Kiibus samuti kõvasti vaeva näinud ning on hetkel väga kerge ja kiire.

"Andrei Nazarovi juures käin üldfüüsilist tegemas, seda läheb kindlasti väga vaja, et oleks tugev põhi all, mille pealt üldse hüpata ja sõita kavu. Ega sa muidu ei jõua midagi," lisas Kiibus.

Naiste lühikava on EM-il reedel ja vabakava sõidetakse laupäeval ning mõlemat võistlust näeb ETV+ kanalilt otseülekandes nii eesti- kui venekeelse kommentaariga.