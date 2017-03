Sildaru: andsin endast parima ja olen sellega rahul

Oma põhialast, pargisõidust hooprobleemide tõttu loobunud Sildaru kasutas tänasel võistlusel suurema hoo saamiseks Uus-Meremaa treeneri abi, Võistluses läks kolmest sooritatud hüppest arvesse kaks, Kelly Sildarul kaks esimest ja kuigi kolmandas voorus tegi Sildaru hüppel neli tiiru oma telje, millega naised seni võistlustel hakkama pole saanud, jätsid kohtunikud sellele ebapuhta maandumise eest kõrged punktid andmata. X-mängude võitjaks tuli 17-aastane šveitslanna Mathilde Gremaud.

"Olen õnnelik, et hästi läks, sest mul oli hooga probleeme ja ma polnud kindel, kas saan üldse võistelda," ütles Sildaru ETV spordisaatele. "Mul on hea meel, et täna tegin ära kaks uut trikki, milleks olid 1260 ja 1440. Tahtsin kulda võita ja andsin endast parima ning olen rahul sellega, mis ise tegin."