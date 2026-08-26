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Inglismaal hinnati enim Bruno Fernandese teeneid

Jalgpall
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli mängijate ametiühing (PFA) valis eelmise hooaja kõige paremaks mängijaks Manchester Unitedi keskväljavõluri Bruno Fernandese.

Portugali koondislane andis Premier League'i rekordit tähistavad 21 väravasöötu ja lõi lisaks ise veel üheksa tabamust. Manchester United lõpetas liigatabelis kolmandal kohal.

Manchester Unitedi kaptenist sai teine Portugali mängija, kes selle tiitli teeninud. Kaaslased nimetasid 2007. ja 2008. aastal liiga kõige paremaks mängijaks samuti Man Unitedisse kuulunud Cristiano Ronaldo.

Parima noormängija auhinna teenis 21-aastane Manchester City vasakkaitsja Nico O'Reilly. Naiste parimaks valiti teist aastat järjest Khadija Shaw (Manchester City) ja parimaks nooreks Olivia Smithi (Arsenal).

Hooaja sümboolne koondis: David Raya (Arsenal) - Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Man City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal) - Bruno Fernandes (Man United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Man City) - Erling Haaland (Man City), Antoine Semenyo (Man City), Igor Thiago (Brentford).

Toimetaja: Siim Boikov

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