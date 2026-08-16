Arsenal võitis ülikiire avavärava toel Inglismaa superkarika

Arsenal asus juhtima juba 23. sekundi järel, kui palli toimetas puuri Riccardo Calafiori. Tegemist on kõigi aegade kiireima väravaga Community Shieldi kohtumises.

Pealinnaklubi edu kasvatas kaheväravaliseks 28. minutil Kai Havertz. Viimase tabamuse lõi 48. minutil Martin Ödegaard. Arsenali teisele ja kolmandale väravale andis resultatiivse söödu suvel klubiga liitunud kreeklasest ründaja Christos Tzolis.

Arsenalist sai alles kolmas meistermeeskond, kes viimasest 11 superkarikamängust võidukalt väljunud. Viimasel ajal on rohkem saatnud edu Inglismaa karikakaitsjat.

Arsenali jaoks tegemist ajaloo 18. superkarikavõiduga. Sel kümnendil on neid juba kolm: varasemalt ka 2020. ja 2023. aastast.