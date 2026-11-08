Man City kaotas Inglismaa kõrgliigas juba kolmanda mängu järjest

Kahes eelmises liigamängus Brightoni ja Aston Villa paremust tunnistanud Man City alistus laupäeval võõral murul Nottingham Forestile 1:3. Võitjate kolmest väravast kaks lõi Liam Delap, üks tabamus kirjutati Jair Cunha nimele. Külalismeeskonna auvärava eest hoolitses Rayan Cherki. Man City jäi viimati Inglismaa kõrgliigas kolmes järjestikuses mängus punktideta 2024. aasta novembris ja detsembris.

Tabeliliider ja tiitlikaitsja Arsenal sai Martin Ödegaardi väravast 1:0 jagu Hull Cityst. Arsenal on kümnest mängust võitnud üheksa ning edestab teist kohta hoidvat Man Cityt nüüd kuue punktiga.

Leeds United võitis kodus Tottenham Hotspuri 1:0, võiduvärava eest kandis hoolt Noah Okafor. Laupäevaste mängude ainus viik sündis Fulhami ja Newcastle'i vastasseisus, mis lõppes 1:1. Jacob Murphy skooris Newcastle'i kasuks 80. minutil, aga vaid kolm minutit hiljem võrdsustas seisu Rodrigo Muniz.

Pühapäeval on kavas viis kohtumist. Teiste seas tulevad väljakule Liverpool ja Manchester United, kes lähevad vastamisi Crystal Palace'i ja Aston Villaga.