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Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse tegevused viiakse EOK koosseisu

Liikumine
Heategevuslik Teatejooks Tallinna lauluväljakul
Heategevuslik Teatejooks Tallinna lauluväljakul Autor/allikas: Oleg Hartsenko
Liikumine

Eesti olümpiakomitee (EOK) ja kultuuriministeerium on otsustanud viia 1. jaanuarist liikumisharrastuse kompetentsikeskuse (LHKK) tegevused EOK koosseisu. Ümberkorralduse eesmärk on arendada liikumisharrastust tõhusamalt, vähendada tegevuste dubleerimist ja suunata suurem osa vahenditest otse tegevustesse, mis kasvatavad liikumisaktiivsust.

LHKK meeskond on teinud tänuväärset tööd laiapõhjalise liikumisaktiivsuse võrgustiku ülesehitamisel ning sellega jätkatakse ka EOK all, nüüd tihedamas seoses spordisüsteemiga ja selgema fookusega lastele ning noortele.

"Liikumisharrastus ja tippsport on spordipüramiidi osad ning mõlema areng algab liikuvatest lastest ja noortest. Kasutame alaliitude ja maakondlike spordiliitude võrgustikku ja kogemust, et tuua spordi juurde rohkem lapsi ja noori," ütles EOK peasekretär Kristo Tohver.

Tohveri sõnul aitab ümberkorraldus muuta ka organisatsioonide rollide jaotust selgemaks. "EOK vastutab edaspidi spordisüsteemi kaudu korraldatava liikumisharrastuse arendamise eest koostöös maakondlike spordiliitude ja alaliitudega. Laiemat liikumispoliitikat koordineerib edasi Kultuuriministeerium koostöös teiste valdkondadega," lisas ta.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt tõi välja, et otsus sündis EOK-ga ühiselt. "Olen väga tänulik LHKK meeskonnale viimase nelja aasta eest liikumisharrastuse laiapõhjalisel edendamisel. Edaspidi on suurem fookus lastel ja noortel ning eesmärk on suunata võimalikult palju vahendeid reaalsetele tegevustele, mis toovad suurimat mõju ja kasu eelkõige liikujaile endile."

Mitt lisas, et spordivaldkonnas on oluline võimalikult efektiivne juhtimine, kus välditakse dubleerimist. "Kultuuriministeerium keskendub edaspidi rohkem valdkondade- ja ministeeriumide ülesele koostööle. Loome mõju sihipäraste tegevustega ning paneme EOK-ga paika selged ootused ja vastutused."

Ümberkorraldusega väheneb liikumisvaldkonna tegevustoetuse vajadus ligikaudu 300 000 euro võrra aastas. Eesmärk on suunata vabanevad vahendid tagasi spordisüsteemi, eelkõige alaliitudele ja maakondlikele spordiorganisatsioonidele, kes iga päev liikumisharrastuse tegevusi ellu viivad.

Täpsem rahastuse jaotus lepitakse kokku lõppeva aasta jooksul ning seda ei kasutata tippspordi toetuseks.

Toimetaja: Anders Nõmm

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