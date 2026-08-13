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PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

Jalgpall
Pariisi Saint-Germain võitis teist aastat järjest UEFA superkarika
Pariisi Saint-Germain võitis teist aastat järjest UEFA superkarika Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Austrias Salzburgis mängitud UEFA superkarika võitis teist aastat järjest Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germain, seekordses finaalis alistati 2:1 Aston Villa.

PSG asus juhtima 20. minutil Hvitša Kvaratshelia väravast, aga poolajapausile mindi viigiseisul, sest 45. minutil skooris alles 17-aastane Brian Madjo, kes tegi Aston Villa ridades debüüdi. Madjost sai ka noorim mängija, kes on superkarikafinaalis värava löönud.

Pariisi klubile tõi võidu eelmise aasta Ballon d'Ori võitja Ousmane Dembele, kes saatis 62. minutil palli Aston Villa väravasse.

Kahel järjestikusel aastal Meistrite liiga võitnud PSG on neljas klubi, kes võitnud järjest kaks UEFA superkarikat. Viimati sai sellega hakkama Madridi Real aastatel 2016 ja 2017.

Toimetaja: Maarja Värv

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