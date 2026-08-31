Real jätkab Mourinho käe all täiseduga

Real võõrustas koduväljakul Malagat ning otsustas mängu saatuse ära juba esimese pooltunniga. Jude Bellingham viis Reali 19. minutil juhtima ja hoolitses seitse minutit hiljem järgmise tabamuse eest, kuid see värav läks hiljem protokolli kirja Malaga puurivahi Alfonso Herrero omaväravana. Kylian Mbappe kasvatas 30. minutil eduseisu kolmeväravaliseks ning teise poolaja esimesel üleminutil vormistas lõppseisu vahetusest sekkunud Arda Güler.

Pärast 13 aastat Reali treeneripingile naasnud Jose Mourinho on vedanud oma hoolealused kolmest mängust kolme võiduni, seejuures on Reali väravate vahe juba +8. Ainult tiitlikaitsjal Barcelonal on võimalik kolmanda mänguvooru lõpuks tõusta Realiga võrdsetele punktidele, kui alistab esmaspäeva hilisõhtul koduväljakul Rayo Vallecano.

Järgmises voorus läheb Real võõrsil vastamisi Betisega ning seejärel alustatakse teekonda Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus on esimeseks vastaseks Mourinho kunagine tööandja Milano Inter.