Real tõusis vähemalt ööpäevaks Barcelonaga võrdsetele punktidele

Reali väravaarve avas 28. minutil kaptenipaela kandnud Federico Valverde. Kaheksa minutit hiljem suurendas eduseisu kaheväravaliseks Arda Güler ning 75. minutil tegi türklane eeltöö Kylian Mbappe väravale, mis vormistas lõppseisu. Valencia lõpetas kohtumise kümnekesi, sest meeskonna kapten Jose Gaya sai 79. minutil Mbappe maha niitmise eest punase kaardi.

Real sai koduliigas viienda ja kõikide sarjade peale kaheksanda järjestikuse võidu. Liigatabelis ollakse hetkel liidri Barcelonaga võrdsetel punktidel, kuid Barcelona hoiab esikohta tänu paremale väravate vahele ning võib pühapäeval edumaa uuesti kolmepunktiliseks teha, kui alistab Reali linnarivaali Atletico. Atletico võidu korral kerkivad nemad liidriks, Barcelona langeb teiseks ja Real tagasi kolmandaks. Valencia jätkab üheksa punktiga eelviimasel ehk 19. kohal.

Ülejäänud tulemused:

Osasuna - Athletic Bilbao 1:1

Espanyol - Deportivo de La Coruna 0:0

Malaga - Racing Santander 1:2