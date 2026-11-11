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Konontšuki klubi kaotas EuroCupis

Korvpall
Artur Konontšuk.
Artur Konontšuk. Autor/allikas: Rostock Seawolves/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki leivaisa Rostock Seawolves alistus EuroCupi kohtumises kodusaalis Cedevita Olimpijale 71:88 (21:24, 20:26, 19:20, 11:18).

Kuigi Rostock viskas kaheseid veidi parema täpsusprotsendiga kui Olimpija, siis kolmepunktivisetel jäi kodumeeskond selgelt hätta, tabades 24 kaugviskest vaid kuus. Lisaks sooritas Rostock 15 pallikaotust Olimpija üheksa vastu ning kaotas lauavõitluse 28-35 (rünnakul 7-14).

Konontšuk viibis platsil 28 minutit ning viskas kuus punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/3, vabavisked 4/4), noppis kaks lauapalli ja tegi kaks pallikaotust. Zach Copeland tõi Rostocki kasuks 21 punkti, võitjate resultatiivseimaks kerkis Urban Kroflic 18 punktiga.

Olimpijal ja Rostockil mõlemal on seitsme mängu järel kirjas kaks võitu ja viis kaotust, A-alagrupis paiknetakse vastavalt kuuendal ja seitsmendal kohal.

Järgmisel nädalal kohtub Rostock kodusaalis Jeruusalemi Hapoeliga, kes on võitnud kõik kuus seni peetud kohtumist. Esimeses omavahelises mängus pani Hapoel oma paremuse maksma numbritega 94:73.

Toimetaja: Henrik Laever

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