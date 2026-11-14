Riia TTT tiimi kutsutud Grünmann: väga lahe on EuroCupi mängudes platsil olla

Augustis palkas 18-aastase Grünmanni oma ridadesse Läti lipulaev Riia TTT. 18-kordse Euroliiga võitja särgis on Eesti korvpalluritest mänginud varem vaid koondise rekordinternatsionaal Merike Anderson (2007-2009).

"Mul oli kindel soov, et tahaksin gümnaasiumi viimase aasta mängida Eestist väljas. Agendiga rääkides tuligi selline huvitav pakkumine ja võtsin sellest kohe kinni, sest see oli väiksest saadik minu unistus - minna kuhugi välja mängima. Riia TTT on ikkagi legendaarne klubi ja kui kuulsin, et mul on selline võimalus, siis haarasin sellest kohe kinni ja olen väga õnnelik selle üle," ütles Grünmann ERR-ile.

Väikse ääre positsioonil tegutsev noort talent, kel pikkust 1.80, saab Riia TTT-ga mängida kolmes sarjas ja on teinud tugeva debüüdi EuroCupil. Ta on neljas euromängus olnud keskmiselt pea 22 minutit väljakul ja visanud 11,8 punkti. Tugevuselt Euroopa teises sarjas on Grünmann klubi paremuselt teine skoorija ameeriklanna Aubrey Griffini järel, kes saanud sel aastal käe valgeks ka WNBA-s. Neljast euromängust on Aigars Neripsi juhendamisel mängiv Riia TTT võitnud kaks.

"Ma loodan, et ma olen hästi saanud hakkama. Treener näeb seda, et kui ma olen vaba, siis ma viskan ja tahab muidugi, et ma murraksin ka läbi ning oleksin ründes ja kaitses agressiivne. Tihtipeale pannakse mind võtma vastaste häid ründemängijaid, et oleksin neil ees ja takistaksin neid paremini. Väga lahe oli EuroCupil platsi peal olla ja mängida. Sellega täitus ka üks minu unistus," rääkis Grünmann, kes viskas karjääri esimeses euromängus 17 punkti ja aitas alistada Rumeenia klubi Cluj-Napoca.

EuroCupil mängib sel hooajal 12 alagrupis kokku 48 naiskonda. Läti tippklubi on ühes alagrupis Itaalia, Iisraeli ja Rumeenia klubidega. Grünmanni euromängu Riia TTT särgis tugeva Itaalia klubi Umana Reyer Venezia (eelmise hooaja Euroliiga veerandfinalist) vastu käis oma silmaga vaatamas rahvusnaiskonna peatreener Toomas Annuk.

"Ta on ikkagi väga hästi sulandunud Riia TTT-sse ja rahvusvahelises korvpallis juba silmapaistvalt mängib ning on selles mõttes heas seisus. Tagasiside on ka TTT treeneritelt positiivne, et teda usaldatakse, kasvatatakse ja antakse võimalusi ja ta on selle hindele "viis" ära kasutanud," ütles koondise peatreener Annuk ERR-ile.

Eesti meisternaiskonnast Tallinna Spordiakadeemiast (TSA) Läti profiklubisse üleminek tähendas, et treeningute intensiivsus, kaasmängijate ja mängude tase on nüüd hoopis teisest puust. "Naiskonnas on hea konkurents, sest on palju häid mängijaid koos ja see atmosfäär on väga hea, sest kõik on professionaalsed," kirjeldas Grünmann.

"Kõik hoiavad kokku ja kõik tahavad üksteist paremaks teha platsi peal. Treener on nõudlik ja kõiki kaasav ning treeningud on intensiivsed. Minu kõrval on tugevamad mängijad ja see annab mulle rohkem kogemust ja enesekindlust. Kuna mängime eurosarjas, siis on ka vastased kõvema tasemega."

Juba 68. hooaega alustanud Riia TTT naiskond on võitnud rekordilised 18 korda Euroliiga ja neist 11 tiitlit tulid legendaarse keskmängija Uljana Semjonova vedamisel. Selle aasta alguses meie seast lahkunud Semjonovast valminud film "Ulja" avas hiljuti Tallinnas tänavuse Pimedate Ööde filmifestivali ehk PÖFF-i.

"Hooaja alguses tehti meile kohe loeng Riia TTT naiskonna pikast ja edukast ajaloost ja rõhutati, et oluline seda jätkata, et klubil läheks ikka hästi. See on väga suur au asi," muljetas Grünmann, kes mänginud varem Riias Uljana Semjonova nimelisel noorte karikaturniiril.

Korvpalli treeninguid alustas ta 7-aastaselt Siili palliklubis Maia Dorbeku juhendamisel ja läks trenni, sest tahtis proovida ala, millega vanem õde Maarja Grünmann juba tegeles. Ta on esindanud U-16 ja U-18 Eesti koondiseid kokku 61 mängus ja kuulunud rahvusnaiskonda seitsmes EM valiksarja mängus. Riia TTT profiklubis mängides jätkab ta õpinguid Tallinna Arte gümnaasiumis e-õppe teel.

"Olen saanud hästi hakkama, sest õpetajad on kõik hästi vastutulekud. Teen ülesandeid enne trenni ja kahe trenni vahel ning vabadel päevadel. Eesmärk on gümnaasium kevadel lõpetada, et saaksin järgmisel hooajal minna õppima ja mängima USA ülikooli," kirjedas Grünmann profielu ja õpingute ühendamist ning oma pikemat sihti.

Balti liigas mängib 11 naiskonda ja Riia TTT on kolme võidu ja kahe kaotusega neljandal kohal. Võidetud on Leedu klubisid Klaipeda Neptunas ja Rokiškis ning kodust konkurenti Riia Stradiņši Ülikooli ja kaotatud on Euroliigas mängivale Vilniuse Kibirkštisele ja teisele Leedu klubile Šiauliaile. Grünmann on Balti liigas olnud väljakul neljas kohtumises ja saanud mängida keskmiselt 20,5 minutit ja visanud kümme punkti mängus.

"Klubi tahab EuroCupis jõuda play-off'ideni ja Balti liigas saada medal ja tulla Läti meistriks. Need on peamised eesmärgid," selgitas ta Riia TTT selle hooaja sihte.

Euromängus saadud peapõrutuse tõttu ta uues EM valiksarjas Eesti naiskonda laupäeva õhtul võõrsil Põhja-Makedoonia vastu aidata ei saa. Jooksvalt selgub võimalus joosta väljakule teisipäeval Tallinnas, kui mängitakse Rumeenia koondisega.