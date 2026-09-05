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Werder võitis, aga Hein jäi üleminutitel nullimängust ilma

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/nordphoto GmbH
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder sai Saksamaa kõrgliigas hooaja esimese võidu, alistades kodus Meistrite liiga klubi Leipzigi 3:1.

Hein tegi esimesed pallipuuted alles 12. minutil, kui korjas kindlalt lahtise palli. Esimese poolaja keskel oli Werderi karistusalas ärev olukord, kui paremkaitsja Arthuri tagasisööt jäi nõrgaks ja Hein põrkas Leipzigi ründaja Christopher Nkunkuga kokku. Peakohtunik määras esialgu Leipzigi kasuks penalti, aga tühistas selle VAR-sekkumise järel, sest Hein mängis palli ega teinud Nkunku vastu viga, vahendab Soccernet.ee.

Mõned minutid hiljem säras Hein suurepärase reaktsioonitõrjega Nkunku lähilöögi vastu. See oli Leipzigi parim võimalus ja eestlase ainus tõrje esimesel poolajal. 

Hein jäi nullimängust ilma 90+5. minutil, kui Ridle Baku sai Andrija Maksimovic tsenderdusest mõnelt meetrilt segamatult peaga löögile - 3:1. Hein tegi teisel poolajal kaks tõrjet ehk mängu jooksul kokku kolm tõrjet.

3:1 võidu teeninud Werder on nüüd kahe mänguga kogunud kolm punkti (üks võit, üks kaotus) ja Hein on mõlemas mängus olnud Werderi väravasuul.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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