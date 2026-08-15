Esimest korda algkoosseisu kuulunud Mets aitas Bochumi võidule

Nädal tagasi Hertha vastu debüteerinud Mets sekkus siis vahetusest, kuid nüüd kuulus ta esimest korda algkoosseisu ja mängis kaasa kogu kohtumise. Neljaliikmelise kaitseliini vasaku keskkaitsjana tegutsenud 33-aastane eestlane näitas 80-protsendilist söödutäpsust ning aitas Bochumil hoida värava puhtana, vahendab Soccernet.ee.

Kohtumise ainsa värava lõi 18. minutil Philipp Hofmann, kes sai söödu Koji Miyoshilt, mängis üle Eintrachti kaitsja Kevin Ehlersi ja saatis palli paremasse alanurka.

Kuigi statistiliselt oli mäng üsna võrdne ning Eintrachtil oli veidi rohkem palli, oli Bochumil rohkem raamilööke. Võõrustajate parima võimaluse tõrjus seitsmendal minutil Bochumi väravavaht Timo Horn.

Bochum naaseb väljakule järgmisel pühapäeval, kui karikavõistluste esimeses ringis kohtutakse võõrsil liigakaaslase Fürthi Greutheriga, liigas jätkatakse 28. augustil kodus Osnabrücki vastu.

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