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Mängu lõpus krampidega võidelnud Mets aitas Bochumi võiduni

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise kapteni Karol Metsa koduklubi Bochum teenis Saksamaa esiliigas hooaja teise võidu, alistades neljandas voorus võõrsil 2:1 Dresdeni Dynamo.

Bochum asus juba kolmandal minutil juhtima, kui Enis Cokaj võitis Dynamo karistusala lähistel palli ja Koji Miyoshi avas skoori, vahendab Soccernet.ee.

Miyoshi realiseeris avapoolaja keskpaigas üks-ühele olukorra ja suurendas Bochumi eduseisu kaheväravaliseks, aga Dynamo lõi mõned minutid enne poolajavilet ühe värava tagasi. Teisel poolajal väravaid ei löödud, seega Bochum sai kirja 2:1 võidu ja mängu lõpus krampidega võidelnud Mets rassis kõik minutid.

Mets sekkus hooaja esimeses liigamängus teiseks poolajaks vahetusest, kuid ülejäänud kolm kohtumist on  eestlane mänginud algusest lõpuni. Bochum sai kahe kaotuse kõrvale teise võidu. Bochumi järgmine mäng toimub 12. septembril, kui kodus kohtutakse Greuther Fürthiga, kellest saadi karikavõistluste avaringis 2:1 jagu.

Toimetaja: Anders Nõmm

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