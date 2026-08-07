Saksa esiliiga algas Eesti jalgpallurite vastasseisuga

Seejuures andis Gouram kohtumise 39. minutil taanlasest meeskonnakaaslase Sebastian Grönning Anderseni tabamusele resultatiivse söödu. 63. minutil vahetati 20-aastane Gouram puhkama.

Tegemist oli Saksamaal marokolasest isale ja eestlannast emale sündinud mehe esimese mänguga Saksamaa esiliigas.

33-aastane Mets alustas kohtumist Bochumi varumeestepingil, aga vahetati poolajal väljakule ehk 18 minutit said eestlased pallida teineteise vastu.

Kuigi Hertha võitis kohtumise, siis Bochum hoidis 56 protsenti ajast palli ja tegi kolm pealelööki raamidesse Hertha kahe vastu. Samuti teeniti viis nurgalööki pealinnaklubi kahe vastu, aga väravani ei jõutud.

Järgmises ringis läheb Hertha laupäeval, 15. augustil kodus vastamisi Heidenheimiga. Bochum mängib päev varem võõrsil Braunschweigiga.