Mets andis Bochumi võiduväravale söödu

Kodumurul mänginud Bochum läks juba seitsmendal minutil Christian Rasmussen tabamusest juhtima, aga juba minut hiljem oli tablool taas viik. Karlsruhe läks 51. minutil kohtumist ise juhtima ja Bochum leidis sellele samuti vastuse, aga neil läks selleks aega kaks minutit, kui Philipp Hofmann taas seisu viigistas.

Mõlemad meeskonnad jahtisid võiduväravat ning kodumeeskond jõudis üleminutitel pärale, kui Mets palli karistusalasse riputas ja Hofmann selle pöördelt vastase väravasse kõmmutas ning 3:2 võidu vormistas.

Bochum on 11 mänguvooruga kogunud neli võitu ja kaks viiki, 14 punktiga ollakse Saksamaa esiliiga tabelis kaheksandal real.