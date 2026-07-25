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Hein ja Mets kuulusid omavahelises sõprusmängus algkoosseisu

Jalgpall
Karl Jakob Hein
Karl Jakob Hein Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/nordphoto GmbH
Jalgpall

Saksamaa klubid Bremeni Werder ja VFL Bochum pidasid Austrias maha treeningmängu. Eestlased Karl Jakob Hein ja Karol Mets kuulusid vastavalt Werderi ja Bochumi algrivisse.

Nii Heina kui Metsa koduklubid ehk Werder ja Bochum viibivad Austrias Zillertalis treeninglaagris. Heina koduklubi jaoks on see viimane sõpruskohtumine enne Bremenisse naasmist. Tavapärase 90 minuti asemel peeti sõprusmatšis maha kaks poolaega, mis mõlemad kestsid 60 minutit, vahendab Soccernet.ee.

36. minutil sai Mets palli klaarides säärepiirkonda löögi ning jäi murule pikali. Küll aga suutis mees kohtumist jätkata, kuid lahkus siiski 48. minuti paiku väljakult. 39. minutil pidi Hein esimest korda tõsisemalt hea tõrjega sekkuma. Kolme minuti möödudes asus aga Werder kohtumist juhtima. Paul Erevbenagie murdis väravavaht Timo Hornist mööda ning väravajoonele jõudnud Mets ei suutnud palli väravast väljas hoida.

Kui Mets lahkus väljakult 48. minuti paiku, siis Hein mängis esimesed 60 minutit. 70. minutil asus Werder 11 meetri karistuslöögist 2:0 juhtima, kui võrku sahistas Salim Musah.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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