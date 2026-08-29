Hertha tegi Gouramiga vägeva tagasituleku, Bochum sai Metsaga napi kaotuse

Hertha pööras enne poolajavilet 0:2 kaotusseisu mõne minutiga 2:2 viigiks, kui sihile jõudsid Jon Thorsteinsson ja Josip Brekalo - Thorsteinsson skooris Brekalo söödust üpris terava nurga alt ja Brekalo omakorda Thorsteinssoni söödust keskringi lähistelt. Gouram oli mõlemas väravas osaline, kui Eesti poolkaitsja abil jõudis pall vastase väljakupoolele, vahendab Soccernet.ee.

Gouram on sel hooajal kõigis liigamängudes kuulunud Hertha algkoosseisu ja vahetatud välja teise poolaja keskpaigas. Seekord lõppes Gourami mäng 66. minutil.

Bochum jäi Osnabrücki vastu veel kiiremini kaotusseisu kui Hertha Braunschweigi vastu. Osnabrück haaras juhtohjad juba neljandal minutil, kui Ismail Badjie säras täpse kauglöögiga. See jäi mängu ainsaks väravaks ja Bochum lahkus väljakult 0:1 kaotusega. Keskkaitsja Mets, kes sekkus hooaja avavoorus vahetusest, sai kirja teise täismängu järjest.

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