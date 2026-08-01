Heina eksimus kinkis vastasele värava, aga Werder võitis ikkagi

Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder alistas hooajaeelses kontrollmängus 4:2 Cottbusi Energie. Eesti koondise väravavaht mängis 60 minutit ja lubas ühe värava, mis sündis tema eksimusest, kirjutas portaal Soccernet.ee.

Kontrollkohtumises mängiti kaks 60 minutit kestnud poolaega ja Hein kaitses Werderi väravat neist esimeses. Energie läks mängu juhtima juba kuuendal minutil, kui eestlane üritas sööduga leida meeskonnakaaslast Dariusz Stalmachi, kuid Saksamaa esiliiga meeskonna kapten Tolcay Cigerci luges olukorda, lõikas söödu vahelt ja tõstis seejärel palli üle Heina võrku, kirjutab Werderi koduleht mängu ülevaates.

Werder viigistas mänguseisu 31. minutil, kui Jens Stage eeltöö vormistas väravaks Salim Musah. Klubi kodulehe vahendusel haaras Werder seejärel kontrolli ja avavärava autor Musah andis 45. minutil söödu Samuel Mbangulale, kes viis Bundesliga klubi 2:1 juhtima. Hein sekkus õnnestunult 49. ja 55. minutil, kui tõrjus esimeses olukorras Jannis Zaydani ürituse ja teises edestas pallini jõudmisel Energie ründajat Lucas Copadot.

Werder mängis pärast vaheaega täiesti uue koosseisuga, mille väravat kaitses debüüdi teinud Alexander Schlager. 30-aastane Austria koondise esikinnas oli tähelepanu keskpunktis 76. minutil, kui lükkas näppudega Erik Engelhardti pealöögi postist mööda.

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