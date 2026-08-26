U-15 jalgpallineiud said Balti turniiril teise koha

Tasavägise kohtumise avapoolajal oli Eesti palliga veidi ohtlikum ning rünnakul otsiti aktiivselt võimalusi turniiril juba kolm tabamust kirja saanud Hanna Valneri leidmiseks. 19. minutil jõudiski Eesti ründaja sihile. Läti mängija eksis palli valdamisel, Valner võitis palli endale, mängis vastasest mööda ning saatis palli jalge vahelt väravasse, viies Eesti juhtima, vahendab jalgpall.ee.

Läti vastas kiiresti, kui teenis järjest kaks karistuslööki. Esimene neist läks väravast mööda, kuna keegi ei saanud värava ees pallile jalga vahele, kuid teise karistuslöögi suutsid lätlannad 23. minutil otse väravasse saata. Avapoolajal tekkis veel võimalusi nii nurgalöökidest, karistuslöökidest kui ka mänguolukordadest, kuid kumbki enam sihile ei jõudnud.

Teisel poolajal oli mäng sündmustevaesem. Poolaja keskel tuli vastasmängija vigastuse tõttu kohtumisse pikem paus, mis mõjutas mõnevõrra ka mängurütmi. Eesti teadis, et turniiri üldvõidu kindlustamiseks oleks vaja mäng kindlasti võita ning eestlannad pusisid vastaste kaitseliini kallal lõpuni, kuid vajalikku tabamust ei sündinud.

Lisaks Lätile kohtus Eesti Balti turniiril Fääri saarte ja Leedu eakaaslastega. Fääri saared alistati avamängus 5:0 ning Leeduga lepiti 2:2 viiki. Sellega teeniti teine koht. Võitjaks tuli Leedu, kolmanda koha sai Läti ning Fääri saared pidid leppima neljanda kohaga.