Werderi kaotuseta seeria lõppes

Bayernil ja Dortmundil mõlemal on kirjas 21 punkti, kuid parem väravate vahe annab esikoha Bayernile.

Liigatabeli kaks paremat Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia olid mõlemad võidukad. Bayern alistas Joshua Kimmichi ja Lennart Karli väravatest võõrsil 2:1 Mainzi. Dortmund sai koduväljakul 2:1 jagu Elversbergist, mõlemad võitjate väravad lõi Felix Nmecha.

Werder jäi sel hooajal liigamängus teist korda punktideta ja ühtlasi lõppes klubi seitsmemänguline kaotuseta seeria. Enne pühapäevaseid mänge hoiab Werder tabelis 15 punktiga viiendat kohta, Stuttgart on 12 punktiga kaheksas.

Kodumeeskonna rollis olnud Stuttgardil õnnestus Hein üle mängida juba 7. minutil, kui Maximilian Mittelstädt suunas tugeva löögi ristnurka. Hein sai ülejäänud mängu jooksul mitmele ohtlikule pealelöögile sõrmed vahele ning tema arvele kogunes neli tõrjet.

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