Werderi kaotuseta seeria lõppes
Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder üheksandas voorus tunnistama Stuttgardi 1:0 paremust.
Kodumeeskonna rollis olnud Stuttgardil õnnestus Hein üle mängida juba 7. minutil, kui Maximilian Mittelstädt suunas tugeva löögi ristnurka. Hein sai ülejäänud mängu jooksul mitmele ohtlikule pealelöögile sõrmed vahele ning tema arvele kogunes neli tõrjet.
Werder jäi sel hooajal liigamängus teist korda punktideta ja ühtlasi lõppes klubi seitsmemänguline kaotuseta seeria. Enne pühapäevaseid mänge hoiab Werder tabelis 15 punktiga viiendat kohta, Stuttgart on 12 punktiga kaheksas.
Liigatabeli kaks paremat Müncheni Bayern ja Dortmundi Borussia olid mõlemad võidukad. Bayern alistas Joshua Kimmichi ja Lennart Karli väravatest võõrsil 2:1 Mainzi. Dortmund sai koduväljakul 2:1 jagu Elversbergist, mõlemad võitjate väravad lõi Felix Nmecha.
Bayernil ja Dortmundil mõlemal on kirjas 21 punkti, kuid parem väravate vahe annab esikoha Bayernile.
Ülejäänud tulemused:
Paderborn - Frankfurdi Eintracht 2:2
RB Leipzig - Augsburg 5:2
Toimetaja: Henrik Laever