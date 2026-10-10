Sakut lahutas Tartu vastu esimesest võidust pool minutit

Kolmandat hooaega meistriliigas mängiv Saku Sporting polnud Eesti saalijalgpalli ühe lipulaeva Tartu Ravens Futsali vastu enne reede õhtul Sakus peetud kohtumist veel võitu saanud. Nende omavahelistest mängudest oli kolm lõppenud Tartu võiduga ja kaks korda olid meeskonnad väljakult lahkunud viigipunktiga.

Sakus peetud väravatevaeses kohtumises lõppes avapoolaeg 0:0 viigiga. Teise poolaja kuuendal minutil viis saalijalgpallis oma debüüthooaega tegev Juhan Lilleorg kauni kauglöögiga väljakuperemehed 1:0 juhtima.

Mängu viimase minuti keskel suutsid seni parimal juhul palli posti saatnud tartlased saata siiski ühe palli ka postide vahele ning mäng lõppes 1:1 viigiga. Tartu värava autoriks oli 30,4 sekundit enne mängu lõppu Eesti koondislane Raul Rebane.

Viigipunkt tõstis avavoorus Jõhvi FC Phoenixist 7:3 jagu saanud Ravens Futsali turniiritabelis nelja punktiga esimesele kohale.

Avavoorus tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partnerile 6:7 kaotanud Saku Sporting on ühe punktiga tabelis kolmandal kohal.

Laupäeval kohtuvad Jõhvis FC Phoenix ja liigas sel hooajal oma esimese mängu pidav eelmise hooaja hõbe Narva United Coolbet. Tegu on 8. vooru ettemängitava kohtumisega.

Pühapäeval on teise vooru kohtumises vastamisi eelmise hooaja esiliiga võitjana meistriliigasse kerkinud Pärnu SJK Hagalaz ja viimaste hooaegade Eesti saalijalgpalli valitseja Tallinna FC Bunker Partner, kes on meistriliigas püsinud kaotuseta 25 mängu järjest.

Meistriliiga kuus meeskonda mängivad kolmeringilise põhiturniiri, mille neli paremat pääsevad poolfinaali.