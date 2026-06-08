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Henn asendas Balti turniiri finaaliks vigastatud Lepiku ja Sappineni

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti jalgpallikoondis enne Balti turniiri mängu Fääri saartega
Eesti jalgpallikoondis enne Balti turniiri mängu Fääri saartega Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis peab aasta teise kodumängu teisipäeval, 9. juunil, kui Balti turniiri finaalis võõrustatakse Leedut. Päev enne mängu toimus tiimi koosseisus kaks muudatust.

Vigastuse tõttu lahkusid koondise juurest Mark Anders Lepik ja Rauno Sappinen, keda asendavad Karel Mustmaa ning Martin Miller.

Pall pannakse mängu A. Le Coq Arenal teisipäeval kell 19. Mõlemad meeskonnad alustasid tänavust Balti turniiri võiduga – Eesti kohtus poolfinaalis Fääri saartega ning võitis Tony Varjundi väravast 1:0, Leedu alistas 1:1 viigiga lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Läti.

Eelmisel, 2024. aastal toimunud Balti turniiril läksid Eesti ja Leedu omavahel vastamisi finaalmängus. Toonane normaalaeg lõppes 1:1 viigiga – Eesti väravaautoriks oli Mark Anders Lepik – ning penaltitega oli Eesti 4:3 üle. Eesti on võitnud viimasest kolmest Balti turniirist kaks – 2021. ja 2024. aastal. Üks turniir peeti ka 2022. aasta sügisel, toona võidutses külaliskoondisena võistlema saabunud Island.

Balti turniiri finaalile saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel, mis algab teisipäeval kell 18.45.

Eesti jalgpallikoondise koosseis Balti turniiri finaaliks:

Väravavahid
Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 46/0
Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0
Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad
Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 49/1
Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 43/0
Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 26/3
Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1
Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 8/0
Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 8/0
Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1
Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad
Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 65/11
Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2
Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 35/0
Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1
Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 24/0
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 20/1
Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 15/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 13/0

Ründajad
Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 4/0
Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0
Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 1/1
Peatreener: Jürgen Henn

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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