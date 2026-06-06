Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali

Esimesel poolajal väravateni ei jõutud ja Eesti koondist tabas halb lugu, kui Mark Anders Lepik sai viga ja teda pidi asendama Mattias Männilaan.

Teisel poolajal otsustasid mängu saatuse aga noored mehed. 18-aastane Patrik Kristal leidis väljaku keskelt antud läbisööduga eakaaslase Tony Varjundi, kes tõmbas haneks ühe vastaste kaitsja ja saatis palli postipõrkega väravasse. Tallinna FC Flora mängija jõudis tabamuseni karjääri esimeses koondisemängus.

Eesti koondise peatreener Jürgen Henni ei pannud imestama, et Fääri saarte vastu pidi visalt võitlema. "See oli selge, et meist palju suuremad nimed - Tšehhi, Horvaatia nende murdmisega hädas on. Teadsime, et peame näitama sisu ja seda poisid näitasid," lausus ta ERR-ile. "Mäng oli võitluslik, aga oli tähtis, et hoidsime taga nulli ja lõime ees ühe ära."

"See on suurepärane, et üks 18-aastane söödab teisele. Tony näitas, nii nagu ma teadsin, et ta on näidanud end heast küljest noortekoondistes. Tegi seda, mida teadsime, et mille jaoks ta siin on. Kuigi koosseisuga on natuke probleeme olnud. Kuus-seitse tavapärast alustajat on puudu."

Varjundi sõnul tõi edu teineteisetundmine. "Ma olen Pätsiga mänginud eluaeg. Oleme viieaastasest vutti tagunud," ütles ta. "Ma juba ülihästi tean teda. Tean, et kui teen liikumise, siis saan perfektselt jalga. Seda ma sain, õnneks tegin hea konksu ja lõin ära."

Finaalis läheb Eesti koondis vastamisi Leeduga, kes oli esimeses poolfinaalis pärast 1:1 lõppenud kohtumist Lätiga vastasest penaltiseerias 5:4 parem.

Enne mängu

Eesti koondis on valitsev Balti turniiri tšempion. Fääri saartega kohtuti ka kahe aasta tagusel Balti turniiril ning siis teeniti Alex Matthias Tamme, Henri Anieri, Edgar Turi ja Daniil Kuraksini väravatest kindel 4:1 võit.

Peatreener Jürgen Henni sõnul on Fääri saared näljane ja ühtne meeskond, kelle vastu peab mängima kannatlikult. "Väga motiveeritud, ühtne, näljane ja rünnakul sirgjooneline vastane, kelle jaoks on okei suurem osa mängust olla kaitses kompaktne-töökas ja siis oodata oma võimalust. Peame olema valmis agressiivseks vastaseks ja teistpidi vastaseks, kes tahab meid frustreerida. Panna ruumid kinni, peame olema valmis mängima kannatlikult," ütles juhendaja reedel pressikonverentsil

Eesti koondis on pidanud enne mängu tegema mõned vangerdused, näiteks tuleb hakkama saada kapten Karol Metsa ja poolkaitsja Soufian Gourmaiga, keda Henn lootis koosseisus näha. "Ta ütles, et ei ole sellises seisundis, et saaks endast 100 protsenti anda. Ebaõnn on tabanud täpselt nendel hetkedel, kui oleme soovinud teda kaasata," ütles Henn.

Kokkuleppel peatreeneriga ei osale Balti turniiril Michael Schjönning-Larsen ning Matvei Igonen. Vigastuse tõttu jäävad seekord eemale Maksim Paskotši, Joonas Tamm ja Marten-Chris Paalberg.

Laupäeval lähevad omavahel vastamisi ka Läti ja Leedu koondised ning Balti turniiri võitja selgub 9. juunil. Kui Eesti kohtub teises Balti turniiri mängus Leeduga, siis toimub matš 9. juunil A. Le Coq Arenal. Kui Eesti teine vastane on Läti, siis sõidetakse 9. juunil külla lõunanaabritele.

Eesti koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 45/0

Kaur Kivila (22.11.2003) – Tallinna FC Flora 1/0

Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Banik Ostrava (CZE) 48/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 42/0

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 25/3

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 25/2

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 14/1

Kristo Hussar (28.06.2002) – AS Trencin (SVK) 7/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 7/0

Tanel Tammik (14.06.2002) - Tallinna FCI Levadia 2/1

Mihhail Kolobov (02.03.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 1/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 64/11

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 34/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 24/1

Vladislav Kreida (25.09.1999) – Tallinna FC Flora 23/0

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 23/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 19/1

Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (SVK) 14/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 12/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 65/17

Mark Anders Lepik (10.09.2000) – Pärnu JK Vaprus 10/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 2/0

Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Jürgen Henn