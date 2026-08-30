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Elva sai naiste meistriliigas tiitlikaitsja Flora üle ajaloolise võidu

Jalgpall
FC Elva naiskond.
FC Elva naiskond. Autor/allikas: FC Elva/Facebook
Jalgpall

Naiste jalgpalli meistriliiga 16. voor pakkus mitu üllatust. Elva alistas koduväljakul valitseva meistri Flora, Paide sai jagu tabelinaaber Viimsist ning Harju ja Sporting leppisid viiki.

Vooru suurima üllatuse eest hoolitses FC Elva, kes alistas koduväljakul valitseva meistri Tallinna FC Flora 3:2. Tegemist oli Elva esimese võiduga Flora üle, vahendab jalgpall.ee.

Elva haaras juhtohjad 29. minutil, kui skoori avas Mirtel Kalamees. Teise poolaja alguses suurendas Kärt Hüdsi kodunaiste eduseisu 2:0-le. Flora jõudis mängu tagasi 77. minutil, kui täpne oli Karola Purgats. Kümme minutit hiljem tõi vahetusest sekkunud Darja Uzjukina tabloole viigi. Viimase sõna sai aga Elva, kui kohtumise kolmandal üleminutil saatis Leili Eek palli Flora väravasse ja kindlustas kodunaiskonnale ajaloolise 3:2 võidu.

Hoolimata kaotusest jätkab Flora 30 punktiga tabeli esireal. Elva on teeninud 10 punkti ning paigutub tabelis kuuendale positsioonile.

Vooru avamängus võõrustas Paide Linnanaiskond Viimsi JK-d ning teenis 2:1 võidu. Paide asus kohtumist juhtima 21. minutil, kui Lisette Tammik suunas Annegret Kala antud tsenderduse peaga lati alla. Kodunaiskonna eduseis kasvas 74. minutil, mil Carola Erik kasutas ära karistusalas lahtiseks jäänud palli. Viimsi vastas üheksa minutit hiljem, kui värava sai kirja Gerli Israel.

Paide teenis võiduga tabelisse kolm punkti ning tõusis 30 punktile – sama palju on kogunud tabeliliider Tallinna FC Flora, ent neil on ka üks kohtumine vähem peetud. Viimsi jätkab 27 punktiga kolmandal kohal, lähim jälitaja Sporting hingab ühe punkti kaugusel kuklasse.

Vooru viimases kohtumises leppisid Harju JK Laagri ja Saku Sporting 1:1 viiki. Harju läks 30. minutil juhtima, kui Adele Prede lõi oma esimese värava meistriliigas. Saku suutis viigini jõuda alles kuus minutit enne normaalaja lõppu: paar minutit varem vahetusest sekkunud Marleen Liivik oli see, kes külalistele viigipunkti tõi.

Sporting jätkab viigi järel neljandal positsioonil, olles kogunud 26 silma. Lähim jälitatav paikneb ühe punkti kaugusel, liidrist lahutab neid neli silma. Harju on teeninud 12 punkti ning paigutub viiendale reale – Elva on neil kahe punkti kaugusel kannul.

Meistriliiga 17. vooru kohtumised ootavad naiskondi ees 5. ja 6. septembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

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