X!

Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks

Jalgpall
Jalgpall
Jalgpall Autor/allikas: Pixabay
Jalgpall

Eesti neidude U-15 jalgpallikoondise kandidaadid kogunevad 27.–30. juulini Tallinnas, kus peetakse ühine treeninglaager.

Peatreener Deniss Samoilov kutsus treeninglaagrisse 26 kandidaati, kes esindavad 15 erinevat jalgpalliklubi, vahendab jalgpall.ee.

Laagri jooksul toimuvad iga päev koosolekud ja ühistreeningud. Treeninglaager lõpeb 30. juulil kell 12 algava treeningkohtumisega TNTK staadionil.

Lisaks peatreener Samoilovile kuuluvad koondise personali abitreenerid Merily Toom ja Liisa Lepasaar, väravavahtide treener Bernardo Coelho, füsioterapeudid Kätlin Laurson ja Andra Muhu ning mänedžer Silver Jurno.

Neidude U-15 koondise kandidaadid juulikuises treeninglaagris:

Väravavahid
Kristiina Selter (13.01.2012) – Paide Linnanaiskond
Lija Koroban (21.02.2012) – Tallinna FC Levadia
Isabel Karis (18.05.2013) – Tartu JK Tammeka
Marili Sabre (29.07.2013) – Tartu JK Tammeka

Kaitsjad
Roosi Karolina Rüütli (11.04.2012) – Tallinna FC Flora
Grit Tomingas (21.07.2012) – Tallinna FC Flora
Kristella Hurm (18.03.2012) – Saku Sporting
Lisanne Hints (18.07.2012) – Harju JK
Nora Kapp (13.12.2013) – Saku Sporting
Eva Sergejeva (25.05.2012) – Tallinna FC Levadia
Iti Tamm (24.06.2013) – Raasiku FC Joker
Emili Talvik (25.09.2012) – Harju JK
Laureen Valdmets (17.09.2012) – FC Kuressaare

Poolkaitsjad ja ründajad
Marta Asi (14.05.2012) – FC Elva
Aleksandra Vaas (05.05.2013) – Tartu JK Tammeka
Annabel Roondi (29.07.2012) – Tallinna FC Flora
Hanna Valner (30.08.2012) – Tallinna FC Flora
Emma Kadak (11.09.2012) – Nõmme Kalju FC
Gloria Rand (12.02.2012) – Saku Sporting
Julia Krasnova (19.10.2012) – Maardu LM JK
Marianna Ivanova (21.05.2012) – Tallinna FC Flora
Marta Pihu (08.06.2012) – Tartu JK Tammeka
Vasilissa Vorobjova (17.09.2013) – JK Noova
Liisi Mari Raudsepp (03.10.2012) – MRJK
Marta Marii Hint (11.04.2012) – Tallinna FC Flora
Olivia Hautala (24.10.2012) – Djurgårdens IF (SWE)

Toimetaja: Maarja Värv

premium liiga

jalgpalliuudised

21:28

Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks

20:30

UEFA reageeris teravalt FIFA plaanidele: jalgpalli hingega ei äritseta

15:02

Selgus saalijalgpallikoondise MM-mängude kalender

14:21

Eesti kohtunikebrigaad sõidab euromänguks Fääri saartele

13:29

Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

12:19

Marmor: eesmärk on superfinaal, kuid Eesti rannajalgpall vajab uut verd

10:20

Eesti jalgpallikoondislane nimetati Austria kõrgliigaklubi kapteniks

27.07

Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga

27.07

Vene firmaga seotud Pirlost ei saa Itaalia koondise peatreenerit

27.07

Eesti kolmik jätkab Catanias ka tuleval hooajal

sport.err.ee uudised

21:55

ETV spordisaade, 28. juuli

21:28

Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks

20:54

Eesti korvpallikoondislane vahetab Poolas klubi

20:30

UEFA reageeris teravalt FIFA plaanidele: jalgpalli hingega ei äritseta

19:57

Talviku saab võimaluse sõita motokrossi MM-sarjas tehasetiimis

19:25

Mihkel Kirves naaseb Pärnu korvpallimeeskonda

18:59

Novosjolov MM-hõbedast: medali üle on hea meel, aga pigem oli kaotatud kuld Uuendatud

18:23

Epeenaiskond tõusis maailma edetabelis neljandaks

17:42

U-18 käsipallikoondis jätkab ettevalmistust kohtumistega Läti vastu

16:50

Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust Uuendatud

16:36

Mölder alustas Iirimaal raske võiduga

15:50

Siim Sündema teenis rallikrossi Balti meistrivõistlustel etapivõidu

15:02

Selgus saalijalgpallikoondise MM-mängude kalender

14:21

Eesti kohtunikebrigaad sõidab euromänguks Fääri saartele

13:47

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

13:29

Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

12:45

Eesti aegade parim pikamaajooksja Enn Sellik sai Kuulsuste Halli autahvli

12:19

Marmor: eesmärk on superfinaal, kuid Eesti rannajalgpall vajab uut verd

11:51

KUULA | "Võimlas räägiti kergejõustikust, vehklemisest ja Tourist Uuendatud

11:49

Djokovic ja Sabalenka ühendavad USA lahtisteks jõud

loetumad

16:50

Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust Uuendatud

13:29

Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

27.07

Hezonja proovib taas õnne NBA-s

18:59

Novosjolov MM-hõbedast: medali üle on hea meel, aga pigem oli kaotatud kuld Uuendatud

11:49

Djokovic ja Sabalenka ühendavad USA lahtisteks jõud

26.07

Hambidge ohustas tõkkejooksus Eesti rekordit

27.07

Kergejõustikutreener Taivo Mägi põhjustas joobes juhtides õnnetuse

10:20

Eesti jalgpallikoondislane nimetati Austria kõrgliigaklubi kapteniks

26.07

Norra laskesuusatäht tunnistas probleeme: hakkasin suusatamist kartma

27.07

Eestlasest FIA rallijuht: väga pea on oodata positiivseid uudiseid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo