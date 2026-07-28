Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks
Eesti neidude U-15 jalgpallikoondise kandidaadid kogunevad 27.–30. juulini Tallinnas, kus peetakse ühine treeninglaager.
Peatreener Deniss Samoilov kutsus treeninglaagrisse 26 kandidaati, kes esindavad 15 erinevat jalgpalliklubi, vahendab jalgpall.ee.
Laagri jooksul toimuvad iga päev koosolekud ja ühistreeningud. Treeninglaager lõpeb 30. juulil kell 12 algava treeningkohtumisega TNTK staadionil.
Lisaks peatreener Samoilovile kuuluvad koondise personali abitreenerid Merily Toom ja Liisa Lepasaar, väravavahtide treener Bernardo Coelho, füsioterapeudid Kätlin Laurson ja Andra Muhu ning mänedžer Silver Jurno.
Neidude U-15 koondise kandidaadid juulikuises treeninglaagris:
Väravavahid
Kristiina Selter (13.01.2012) – Paide Linnanaiskond
Lija Koroban (21.02.2012) – Tallinna FC Levadia
Isabel Karis (18.05.2013) – Tartu JK Tammeka
Marili Sabre (29.07.2013) – Tartu JK Tammeka
Kaitsjad
Roosi Karolina Rüütli (11.04.2012) – Tallinna FC Flora
Grit Tomingas (21.07.2012) – Tallinna FC Flora
Kristella Hurm (18.03.2012) – Saku Sporting
Lisanne Hints (18.07.2012) – Harju JK
Nora Kapp (13.12.2013) – Saku Sporting
Eva Sergejeva (25.05.2012) – Tallinna FC Levadia
Iti Tamm (24.06.2013) – Raasiku FC Joker
Emili Talvik (25.09.2012) – Harju JK
Laureen Valdmets (17.09.2012) – FC Kuressaare
Poolkaitsjad ja ründajad
Marta Asi (14.05.2012) – FC Elva
Aleksandra Vaas (05.05.2013) – Tartu JK Tammeka
Annabel Roondi (29.07.2012) – Tallinna FC Flora
Hanna Valner (30.08.2012) – Tallinna FC Flora
Emma Kadak (11.09.2012) – Nõmme Kalju FC
Gloria Rand (12.02.2012) – Saku Sporting
Julia Krasnova (19.10.2012) – Maardu LM JK
Marianna Ivanova (21.05.2012) – Tallinna FC Flora
Marta Pihu (08.06.2012) – Tartu JK Tammeka
Vasilissa Vorobjova (17.09.2013) – JK Noova
Liisi Mari Raudsepp (03.10.2012) – MRJK
Marta Marii Hint (11.04.2012) – Tallinna FC Flora
Olivia Hautala (24.10.2012) – Djurgårdens IF (SWE)
Toimetaja: Maarja Värv