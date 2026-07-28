Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks

Peatreener Deniss Samoilov kutsus treeninglaagrisse 26 kandidaati, kes esindavad 15 erinevat jalgpalliklubi, vahendab jalgpall.ee.

Laagri jooksul toimuvad iga päev koosolekud ja ühistreeningud. Treeninglaager lõpeb 30. juulil kell 12 algava treeningkohtumisega TNTK staadionil.

Lisaks peatreener Samoilovile kuuluvad koondise personali abitreenerid Merily Toom ja Liisa Lepasaar, väravavahtide treener Bernardo Coelho, füsioterapeudid Kätlin Laurson ja Andra Muhu ning mänedžer Silver Jurno.

Neidude U-15 koondise kandidaadid juulikuises treeninglaagris:

Väravavahid

Kristiina Selter (13.01.2012) – Paide Linnanaiskond

Lija Koroban (21.02.2012) – Tallinna FC Levadia

Isabel Karis (18.05.2013) – Tartu JK Tammeka

Marili Sabre (29.07.2013) – Tartu JK Tammeka

Kaitsjad

Roosi Karolina Rüütli (11.04.2012) – Tallinna FC Flora

Grit Tomingas (21.07.2012) – Tallinna FC Flora

Kristella Hurm (18.03.2012) – Saku Sporting

Lisanne Hints (18.07.2012) – Harju JK

Nora Kapp (13.12.2013) – Saku Sporting

Eva Sergejeva (25.05.2012) – Tallinna FC Levadia

Iti Tamm (24.06.2013) – Raasiku FC Joker

Emili Talvik (25.09.2012) – Harju JK

Laureen Valdmets (17.09.2012) – FC Kuressaare

Poolkaitsjad ja ründajad

Marta Asi (14.05.2012) – FC Elva

Aleksandra Vaas (05.05.2013) – Tartu JK Tammeka

Annabel Roondi (29.07.2012) – Tallinna FC Flora

Hanna Valner (30.08.2012) – Tallinna FC Flora

Emma Kadak (11.09.2012) – Nõmme Kalju FC

Gloria Rand (12.02.2012) – Saku Sporting

Julia Krasnova (19.10.2012) – Maardu LM JK

Marianna Ivanova (21.05.2012) – Tallinna FC Flora

Marta Pihu (08.06.2012) – Tartu JK Tammeka

Vasilissa Vorobjova (17.09.2013) – JK Noova

Liisi Mari Raudsepp (03.10.2012) – MRJK

Marta Marii Hint (11.04.2012) – Tallinna FC Flora

Olivia Hautala (24.10.2012) – Djurgårdens IF (SWE)