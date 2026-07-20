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Teisel katsel selgus Eesti meister lühirajal

Orienteerumine
Orienteerumise lühiraja esikolmik
Orienteerumise lühiraja esikolmik Autor/allikas: Rünno Sulg
Orienteerumine

18. juulil toimusid Viitna järve ümbruses Eesti meistrivõistlused orienteerumise lühirajal meeste põhiklassis. Tegemist oli võistluse teise katsega, sest juuni alguses peetud võistlus selles klassis tühistati korraldusliku eksimuse tõttu.

Rajameister Lauri Tarlap oli Viitna järve ümbruses ette valmistanud tehniliselt väga nõudliku raja, mida ei õnnestunud kellelgi ilma vigadeta läbida. 

Meeste põhiklassis võitis oma esimese Eesti meistritiitli sellel distantsil mullune pronks Jürgen Joonas (OK Võru). Hõbemedali teenis Lauri Sild (OK Võru).

Tihedas heitluses pronksmedali nimel jäi peale Sergei Rjabõškin (OK Peko), kellele see oli esimene medal lühirajalt. Rjabõškini jaoks oli see esimene Eesti meistrivõistluste medal lühirajal. Neljandana lõpetanud Ossi Rasmus Priks (Rakvere OK) jäi pronksist ilma vaid kuue sekundiga. 

Toimetaja: Lisette Holst

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