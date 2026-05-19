41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Portugali jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez avaldas 27-liikmelise MM-koondise, kuhu kutsuti ka 41-aastane Cristiano Ronaldo. Lisaks on koondisesse sümboolse liikmena arvatud varalahkunud Diogo Jota.

Ronaldo nimel on kõigi aegade koondisemängude (226) ja -väravate (143) rekord ning kui ta MM-il platsile saab, on see tema kuues MM-finaalturniir ja ka sellega kirjutaks ta enda nime ajalukku. Praegu on kuuel mehel kirjas viis MM-finaalturniiri, lisaks Ronaldole peaks enda kuuendal MM-il mängima ka argentiinlane Lionel Messi.

Martinez valis 27 mehe sekka neli väravavahti, neist neljas valik Ricardo Velho teeb küll koondisega ettevalmistuse kaasa, kuid pääseb ametlikku 26-mehelisse koosseisu vaid siis, kui ülejäänud kolme väravavahi seast peaks kellegagi midagi juhtuma.

Sümboolse liikmena arvati koondisesse mullu suvel autoõnnetuses surma saanud Jota. "Ta on meie tugevus ja meie rõõm. Diogo kaotus oli meile väga keeruline, aga peame võitlema tema unistuse eest," kommenteeris Martinez.

Valitsev Rahvuste liiga võitja Portugal kuulub MM-il K-alagrupi koos Kongo, Usbekistani ja Colombiaga.

Portugali MM-koondis:

Väravavahid: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Ankara Genclerbirligi)

Kaitsjad: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce SK), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Manchester City); Tomas Araujo (SL Benfica)

Poolkaitsjad: Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Ründajad: Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

