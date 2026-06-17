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Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / AFP
Jalgpalli MM

Portugali jalgpallikoondis alustas MM-finaalturniiri K-alagruppi 1:1 viigiga Kongo DV vastu.

Mäng algas Portugali jaoks suurepäraselt, sest juba seitsmendal minutil asuti Joao Nevese pealöögist juhtima. Resultatiivse tsenderduse jagas Pedro Neto.

Kuigi ka järgnevalt oli kontroll pigem Portugali käes, siis poolaja lõpus pääses rünnakule ka Kongo DV, kes teenis nurgalöögi. Selle järel lõi Yoane Wissa samuti peaga viigivärava.

Teisel poolajal hoidis Portugal samuti rohkem palli, aga vajalikku teravust nappis. Kaks meeskonda tegid kokku seitse pealelööki, aga neist mitte ainsatki raamidesse.

Kui Portugali jaoks oli viik pigem mõru pill, siis Kongol oli põhjust tähistada: tegemist oli nende esimese punktiga MM-finaalturniiridel ja Wissa värav oli samuti esimene.

K-alagrupp

Portugal

1
:
1

Kongo DV

90:00

  • Joao Neves6'
  • Wissa45+5'

Portugali koondist peetakse sel finaalturniiril üheks tugevamaks nende seast, kes ei ole kunagi varem maailmameistriks tulnud. Kümne aasta eest Euroopa parimaks kroonitud meeskond on kahel korral jõudnud nelja parema hulka: 1966. aastal Inglismaal võideti pronks ja 40 aastat hiljem Saksamaal teeniti neljas koht.

Eelmisel korral Kataris veerandfinaali pidama jäänud, FIFA tabelis viiendat kohta hoidev Portugali koondis võitis valiksarjas oma grupi Iirimaa, Ungari ja Armeenia ees. Kuue mänguga löödi 20 väravat ning teeniti neli võitu, üks viik ja üks kaotus.

Pärast mullu novembris 0:2 võõrsilkaotust Iirimaalt lõpetati valiksari aga kodus ülisuure 9:1 võiduga Armeenia üle. Märtsikuistes sõprusmängudes viigistati Mehhikoga 0:0 ja alistati USA 2:0. Vahetult enne finaalturniiri saadi veel kaks 2:1 võitu Tšiili ja Nigeeria üle.

Kindlasti saab finaalturniiril erilist tähelepanu Cristiano Ronaldo. Kui tema "vana sõber" Lionel Messi alustas kübaratrikiga, siis kindlasti oodatakse tegusid ka viimasel ajal Saudi Araabias mängivalt 41-aastaselt legendilt. Ta on ainus mängija, kes skoorinud viiel erineval finaalturniiril ja võib seega Põhja-Ameerikas seda seeriat pikendada.

Kongo DV riik ja koondis on üsna tormilise ajalooga. Finaalturniiril on Sairi nime all korra osaletud – 1974. aastal kaotati kõik kolm alagrupikohtumist koondskooriga 0:14. Sel sajandil on tegemist aga tugeva Aafrika koondisega, kes küll finaalturniirile pole seni pääsenud, kuigi viimasest kuuest Aafrika Rahvuste karikaturniirist kahel on jõutud poolfinaali.

MM-finaalturniirile jõuti sõelmängude abil, kus alistati kaks ajalooliselt edukat koondist: kõigepealt Kamerun 1:0 ja seejärel finaalis 1:1 lõppenud lisaaja järel penaltiseeria abil ka Nigeeria. Kontinentidevahelises otsustavas kohtumises alistati lisaaja abil ka Jamaica 1:0.

Juunikuistes kontrollkohtumistes aga maailma edetabelis 46. kohta hoidev Kongo võidurõõmu tunda ei saanud: Belgia pinnal viigistati Taaniga 0:0 ja Prantsusmaal toimunud mängus tuli tunnistada Tšiili 2:1 paremust.

Toimetaja: ERR Sport

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