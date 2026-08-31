Team Eesti U-16 võitis Tallinnas peetud nelja rahvuse hokiturniiri
Team Eesti U-16 alustas uut hooaega edukalt, võites Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud nelja rahvuse jäähokiturniiri täiseduga. Eesti noortekoondis alistas kõik kolm vastast ning lõpetas turniiri esikohal.
Turniiri avamängus kohtus Team Eesti U-16 Ungariga, kellest saadi jagu tulemusega 5:3. Teises kohtumises alistati Suurbritannia 6:3 ning turniiri viimases mängus võideti sama tulemusega HS Riga meeskonda.
Team Eesti U-16 kogus kolme mänguga üheksa punkti ja kindlustas turniirivõidu. Teise koha sai Suurbritannia, kolmandaks tuli HS Riga ning neljanda koha pälvis Ungari.
Turniir oli Eesti U-16 koondisele oluline ettevalmistus enne hooaja jätkumist Soomes. Team Eesti U-16 alustab 12. septembril mängudega Soome U-16 SM-liigas, kus tänavu osaleb kokku 11 meeskonda.
Edukas turniir Tallinnas annab Eesti noortele hea stardi uueks hooajaks ning võimaluse jätkata arengut tugevas konkurentsis Soome liigas.
Toimetaja: Maarja Värv