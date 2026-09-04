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U-16 jalgpallikoondis lõi Saksimaa eakaaslastele kaks vastuseta väravat

Jalgpall
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis
Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis Autor/allikas: Liis Marii Kägu
Jalgpall

Eesti noormeeste U-16 jalgpallikoondis alistas neljapäeval TNTK staadionil peetud mitteametlikus maavõistlusmängus Saksimaa eakaaslased 2:0.

Kui teisipäevases avamängus olid eestlased kohtumise alguses initsiatiivikamad, siis korduskohtumises sai Saksimaa oma mängupildi kiiremini paika ning oli esimestel minutitel ohtlikumaks pooleks. Veerandtunniks kogus ka Eesti end ning hakkas looma lubavamaid olukordi. 20. minutil sai Eesti oma surve eest ka tasu, kui Oskar Mathias Antons saatis karistusala tagant teele võimsa kauglöögi, mis maandus kindlalt ristnurgas, vahendab jalgpall.ee.

Viis minutit hiljem oli Eesti lähedal eduseisu kasvatamisele. Värava ees vabaks jäetud Pavel Bogatov sai löögile, kuid tema sooritus jäi nõrgaks ning Saksimaa väravavaht püüdis palli kindlalt kinni. Poolaja viimastel sekunditel tekkis ohtlik olukord ka Eesti värava all, kui Saksimaa sai palli võitmise järel karistusalas löögile, kuid Eesti kaitsjad sekkusid otsustavalt ja klaarisid olukorra.

Teise poolaja alguses Bogatov enam oma võimalust kasutamata ei jätnud. Vastase ebaõnnestunud puute järel palli võitnud Bogatov saatis palli jõuliselt võrku ja viis Eesti 2:0 juhtima. Kolmas tabamus oli lähedal 57. minutil, kui Oskar Vahemets mängis palli värava eest läbi, kuid Markkus Eriksoni löök tabas posti. 63. minutil teenis Saksimaa penalti, mis lendas latti ning jätkuolukorda sekkus Eesti väravavaht Otto Käis.

Pärast penaltit sai Saksimaa surve peale ning teenis mitu löögivõimalust, kuid Käis oli taas kindel ja tõrjus vastaste katsed. 75. minutil oli Eestil suurepärane võimalus kolmandaks väravaks, kui Bogatov mängis palli väravavahist mööda. Pall põrkas seejärel vastu mõlemat väravaposti, kuid üle väravajoone ei läinud.

Tegu oli koondiste teise omavahelise kohtumisega sel nädalal. Esimene mäng peeti teisipäeval, 1. septembril ning siis lepiti 2:2 viiki.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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