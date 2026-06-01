Gregor Jeets alustas McLareni ringrajasarja poodiumikoha ja võiduga

Itaalia legendaarsel Monza ringrajal sõideti nädalavahetusel McLaren Trophy Europe esimene etapp, mis koosnes kahest võidusõidust. Eesti ringrajasõitja Gregor Jeets teeb sarjas kaasa terve hooaja ja koos itaallasest tiimikaaslase Riccardo Iannielloga alustati edukalt, kui esimeses sõidus lõpetati kolmandal kohal ja teine sõit võideti.

Tegemist on ringrajasarjaga, kus sõidetakse identsete McLaren Arturo Trophy Evo autodega. Jeets sõidab koos meeskonnakaaslasega Itaalia tiimis Target Racing ja nädalavahetus koosneb kahest 45-minutilisest võidusõidust, kus vahetatakse ka juhti.

Monza ringrajal sõidetud avaetapi esimese sõidu kvalifikatsioonis oli roolis Jeets ja tulemuseks kuues koht. Esimeses sõidus suutis Jeets suures plaanis positsiooni hoida ja ka parandada. Kui ta sõitja vahetuseks boksi tuli, oli ta viiendal kohal. Tiimikaaslane Ianniello jätkas samuti hea hooga ja tõusis sõidu lõpuosas kolmandaks ning teine koht polnud ka kaugel, kuid sõit sai enne läbi.

"Kvalifikatsioonis ei saanud punaste lippude ja liikluse tõttu head tulemust teha, õnneks ühe korraliku ringi sain," muljetas Jeets. "Sõidus oli start keeruline ja kaotasin paar kohta. Peale seda püüdsin sõita stabiilselt pidades silmas pikka mängu ja suutsin kohti tagasi saada. Riccardo tegi teises vahetuses korraliku sõidu ja hooaega kolmanda kohaga alustada on hea."

Pühapäeval sõidetud hommikuses kvalifikatsioonis tegi parima tulemuse Ianniello ja see tähendas parimat stardikohta. Stardis andis Itaalia võidusõitja küll kaks kohta ära, aga suutis ühe neist tagasi võtta. Kui Target Racing auto peale boksipeatust rajale naases Gregor Jeetsiga roolis, oldi esimesel kohal. Hetk hiljem sõitis üks konkurent seina ja rajale tuli turvaauto.

Sõitja endaga oli kõik korras, aga kuna auto ära toomise ja rajapiirde parandamise peale oleks kulunud liiga palju aega ja sõidetud oli piisavalt ringe, siis otsustati sõit selle koha peal lõpetada. Gregor Jeetsile ja Riccardo Ianniellole tähendas see teise sõidu võitu.

"Pühapäeval tegi Riccardo hea kvalifikatsiooni ja peale vahetust olime korraliku eduga liidrid," lausus Jeets. "Kuid kaks avariid ja selle tagajärgedega tegelemine võttis liiga kaua aega ja sõit kuulutati lõppenuks ja me olime võitjad. Esimene nädalavahetus, kaks poodiumit, kolmas ja esimene koht, tiim võitis meeskondade arvestuses. Oleme rahul."

McLaren Trophy Europe hooaeg jätkub 24.-27. juunil Belgias Spa ringrajal.