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Ragnar Simuland naaseb Nürburgringilt kahe klassivõiduga

Autosport
Ragnar Simuland
Ragnar Simuland Autor/allikas: Sorg Rennsport
Autosport

Kuulsa Nürburgringi GP-rajal sõideti järjekordne etapp Porsche Sports Cup Deutschland sarjas, kus Ragnar Simuland noppis kaks klassivõitu.

Nürburgringi etapiks vahetas Simuland klassi ja istus seekord Sorg Rennsport võistkonna Porsche Cayman GT4 Clubsport (982) autosse, vahendab Autosport.ee.

"Eelmise Cayman GT4 RS Clubsport autoga võrreldes on praegusel autol küll sama neljaliitrine boksermootor, aga erinevused on vedrustuses ja aerodünaamikas," selgitas Simuland. "Ringiaegade võrdluses on auto, millega sõitsin nüüd Nürburgringil umbes üks-kaks sekundit aeglasem."

Simuland kohanes autoga kiirelt ja ta sõitis oma klassis välja parima aja kvalifikatsioonis ja saavutas klassivõidu mõlemas nädalavahetusel toimunud võistlussõidus. GT3-autodega ühistes startides saavutas Simuland üldarvestuses vastavalt 11. ja kümnenda koha.

"Kuna võistlusele eelnenud trennipäevale ei saanud minna ja ka kvalifikatsiooni eelne vabatreening katkestati punase lipu tõttu juba paari ringi järel, siis tuli kvalifikatsioon sõita väga napi rajakogemuse pealt. Siiski olin kvalifikatsioonis kiireim ja õnnestus kinni panna ka mõlemad võistlussõidud," kommenteeris Simuland.

"Aga tingimused olid keerulised, sest Euroopat tabanud kuumalaine tõttu oli seal 36-37 kraadi sooja ja sõidud olid füüsiliselt väga rasked. Samuti pidi selles kuumuses hoolikalt rehve hoidma, sest need kippusid kiirelt kuluma."

Toimetaja: Siim Boikov

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