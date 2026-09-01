Bunker ja Narva jahivad hooaja avamängus esimest superkarika võitu

Saalijalgpalli uus hooaeg saab Tallinnas avapaugu 26. septembril, kui superkarikafinaalis astuvad oma esimese karika nimel võistlustulle Bunker Partner ja Narva United.

Traditsiooniliselt kohtuvad Superkarikafinaalis Eesti saalijalgpalli meister ja karikavõitja. Kuna möödunud hooajal võitis mõlemad tiitlid Tallinna FC Bunker Partner, pääses Superkarikale meistrivõistluste teine meeskond ehk Narva United FC, vahendab jalgpall.ee.

Bunker ja Narva on möödunud hooaja otsustavatest mängudest hästi tuttavad. Meeskonnad kohtusid nii Meistriliiga finaalseerias kui ka karikavõistluste finaalis ning mõlemal korral väljus võitjana Bunker. Finaalseeria võitis Bunker 3:0 (11:5, 11:2 ja 9:4), karikafinaalis alistati Narva 7:3.

Bunkeri jaoks on tegemist kolmanda Superkarikafinaaliga. 2023. aastal oma debüüdil tunnistati Silla FC Phoenixi paremust ning mullu jäädi 4:7 alla Tartu Ravens Futsalile. Seega on Bunker seni Superkarikata. Ka Narva Unitedile on tegemist neljanda võimalusega Superkarikas enda valdusesse saada. 2016. aastal jäädi 1:3 alla Tallinna FC Cosmosele, aasta hiljem kaotati Tallinna SK Augur Enematile penaltiseerias (1:1, pen. 0:2) ning 2020. aastal tunnistati Viimsi FC Smsraha 6:1 paremust. Seega on mõlema klubi jaoks võidukarika tõstmine esmakordne.

Meeskonnad panevad saalijalgpalli Superkarikafinaalis palli mängu laupäeval, 26. septembril kell 17 Sõle Spordikeskuses.