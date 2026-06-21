Karikafinaalis Paidet loputanud Flora sai kuu aega hiljem lüüa

Kohtumine algas Flora jaoks hästi, sest Daniil Kuraksin viis meeskonna juba viiendal minutil juhtima, aga 39. minutil Adbouraham Badamosi viigistas. Paide võiduvärava lõi kümme minutit enne lõppu penaltist Henri Anier.

Flora jaoks tähendas see teist kodukaotust järjest, sest kaheksa päeva eest jäädi alla ka Tallinna FCI Levadiale 1:3. Paide sai aga revanši karikafinaali suureskoorilise 1:5 kaotuse eest. Pärast seda on meeskond teeninud kaks viiki ja viimased kaks kohtumist on võidetud.

Tartu JK Tammeka sai kodus jagu JK Narva Transist 1:0. Tartu ründaja Tristan Koskor lõi kohtumise ainsa tabamuse alles teisel üleminutil.

Tabeliseis: 1. Levadia 43 punkti (17 mängust), 2. Flora 30 (16), 3. Kalju 30 (17), 4. Paide 28 (17), 5. Tammeka 23 (16), 6. Vaprus 20 (16), 7. United 19 (17), 8. Harju 19 (17), 9. Kuressaare 17 (16), 10. Narva 10 (17).