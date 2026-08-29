Bunker Partner avas Meistrite liiga eelringi lõppmängus võiduarve

Esimesel poolajal sündis neli väravat. Bunker Partner haaras kahel korral eduseisu, kuid mõlemal puhul suutis Reykjavik viigistada. Eesti klubi mõlemad tabamused lõi Denis Vnukov, kes oli täpne 5. ja 17. minutil, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal lõi Bunker Partner neli vastuseta tabamust. Värava said kirja Edgar Javier Rodriguez Sobrino, Keiber Quevedo, Marek Naal ja Artem Ros.

Bunker Partner kuulus Meistrite liiga eelringis E-alagruppi, kus mängisid lisaks Eesti meistrile Saksamaa meister TSV Weilimdorf, Armeenia klubi Unisport FC ja Islandi KM Reykjavik.

Eestlased pidid tunnistama nii Weilimdorfi kui ka Unisporti paremust ning lõpetasid kolme mängu järel alagrupis kolmandana. Meistrite liiga põhiringi pääseb vaid alagrupi võitja. Kas selleks osutub Saksamaa või Armeenia klubi, selgub laupäeva õhtul nende omavahelises kohtumises.