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Bunker Partner lõi kaks väravat, kuid jäi Saksamaa meistrile alla

Jalgpall
Bunkeri esimese värava autor Denis Vnukov (vasakul).
Bunkeri esimese värava autor Denis Vnukov (vasakul). Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpalli valitsev meister Tallinna FC Bunker Partner jätkas neljapäeval Armeenias peetavat Meistrite liiga eelringi, kui kohtus Saksamaa klubi TSV Weilimdorfiga. Lõpuvile järel pidi Bunker vastu võtma 2:7 kaotuse.

Sarnaselt kolmapäevasele avakohtumisele jäi Bunker ka Saksamaa klubi vastu juba avaminutil kaotusseisu. Kaheksandal minutil suurendas TSV Weilimdorf eduseisu ning 2:0 seisult mindi ka poolajapausile, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses alustas Saksamaa klubi taas teravamalt ning 25. minuti alguses kasvatas eduseisu kolmeväravaliseks. Seejärel tabas sama mängija kolme minuti jooksul veel kolmel korral, viies enda arve nelja ja meeskonna edu kuue väravani. Vastane lõi oma viimase tabamuse 34. minutil.

Mängu lõpus jõudis sõna sekka ka Bunker. 35. minutil lõi eestlaste esimese värava Denis Vnukov, kelle tabamusele tegi eeltöö Keiber Quevedo. Enne Bunkeri teist tabamust teenis TSV Weilimdorf penalti, kuid Eesti klubi väravavaht tõrjus löögi.

Kohtumise lõpptulemuse vormistasid taas Vnukov ja Quevedo, kuid seekord vastupidistes rollides: Quevedo lõi värava Vnukovi söödust seitse sekundit enne lõpuvilet.

Lisaks TSV Weilimdorfile kuuluvad Bunkeriga samasse alagruppi Armeenia meister Unisport FC ja Islandi klubi KM Reykjavik. Bunkeri turniiri viimane kohtumine toimub laupäeval, 29. augustil, kui vastamisi minnakse KM Reykjavikiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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