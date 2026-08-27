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Bunker Partner alustas Meistrite liigat kaotusega

Jalgpall
Tallinna FC Qarabag - Tallinna FC Bunker Partner, 01.04.2026.
Tallinna FC Qarabag - Tallinna FC Bunker Partner, 01.04.2026. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti saalijalgpalli valitsev meister Tallinna FC Bunker Partner alustas Armeenias peetavat Meistrite liiga eelringi kaotusega, kui kohalikule klubile Unisport FC jäädi alla 1:5.

Vastane teenis kohtumises kiire avavärava, kui juba 24 sekundil võrku sahistati. Esimesel poolajal jõuti veel sihile ühel korral, kui Unisport kaheksandal minutil oma edu kaheväravaliseks kasvatas, vahendab jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses, 22. minutil edu kasvas: vastane tabas esmalt küll väravaraami, kuid jätkuolukorras saadeti nahkkera väravavahi selja taha. Unispordi kaks ülejäänud tabamust sündisid 24. ja 37. minutil. Vahepeal, 29. minutil suutis Eesti eest autabamuse vormistada Ervin Stüf. Söödu andis Stüfile väravasuul seisnud Mark Boskin.

Lisaks Armeenia klubile kuulub Eesti meestkond ühte alagruppi Saksamaa meister TSV Weilimdorfi ning Islandi klubi KM Reykjavikiga. Järgmine kohtumine ootab Bunkerit ees homme, 27. augustil, kui kell 14 algavas mängus minnakse vastamisi Weilimdorfiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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