Mbappe kübaratrikk tõi Realile koduses kõrgliigas teise võidu

Real pani surve peale juba varakult, kui Kylian Mbappe ja Vinicius juba seitsmendal minutil lähedale jõudsid. Mbappe avas siiski 40. minutil skoori, kuid Luka Sucic viigistas vaid neli minutit hiljem ja riietusruumidesse mindi 1:1 viigiseisul.

Jose Mourinho juhendatav Real pani teisel poolajal aga käigu sisse, kui Jude Bellingham 60. minutil kena sööduga Mbappe väravavahiga üks-ühele saatis. Kaheksa minutit hiljem võitis Bellingham kastis palli ning leidis värava eest Viniciuse, kelle tabamus viis Reali juhtima 3:1. 80. minutil kombineerisid omakorda Mbappe ja Vinicius ning prantslane viis Madridi klubi juhtima 4:1, vormistades sellega ühtlasi kübaratriki.

Real alustas oma hooaega 2:1 võiduga Espanyoli üle, kahe võiduga on alustanud ka Sevilla ning Real Betis. Teine mänguvoor lõpetatakse neljapäeva õhtul, kui valitsev meister Barcelona võõrustab Bilbao Athleticut.