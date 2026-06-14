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Jeremejev võitis üliõpilaste MM-il pronksmedali

Maadlus
Artur Jeremejev (punases trikoos)
Artur Jeremejev (punases trikoos) Autor/allikas: Jaanek Lips
Maadlus

Eesti maadleja Artur Jeremejev teenis Brasiilia pealinnas Brasiilias peetud Rahvusvahelisele Üliõpilasspordiliidu (FISU) kahevõitlusalade maailmameistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluse kuni 77 kg kehakaalus pronksmedali.

Tartu Ülikoolis füsioteraapiat õppiv Jeremejev alustas turniiri alagrupis veenvalt, alistades 9:0 mehhiklase Brian Lopez Barroso ja 12:8 poolaka Hubert Sidoruki. Ainsana tuli tal alagrupis tunnistada türklase Sahan Acari 12:1 paremust.

Poolfinaalis jäi eestlane 0:9 alla hilisemale maailmameistrile, iraanlasele Mohammad Naghousile, kes on valitsev Aasia meister ning 2024. aasta U23 maailmameister.

Pronksimatšis avanes Jeremejevil võimalus võtta revanš Acari vastu. Kui alagrupis tuli vastu võtta kindel kaotus, siis medalikohtumises oli parem eestlane, kes võitis 9:0 ja kindlustas endale MM-pronksi.

Kehakaalu maailmameistriks krooniti Naghousi, kes alistas finaalis moldaavlase Alexandru Solovei.

Kreeka-Rooma raskekaalus esindas Eestit Eerik Pank, kelle teekond lõppes alagrupiturniiril. Pank alustas võistlust 7:2 võiduga poolaka Mateusz Bienczaki üle, kuid kaotas seejärel tšehhile Artur Sarkisjanile ning iraanlasele Morteza Alghosile.

Lisaks maadlusele selgitati Brasiilias üliõpilaste maailmameistrid välja ka ju-jitsus, karates, muay thais ja wushus. Kokku osales võistlustel ligikaudu 1500 sportlast 51 riigist. Eesti oli esindatud kahe maadleja ja ühe treeneriga.

Varasemalt on Eesti maadlejatest üliõpilaste maailmameistriks tulnud Toomas Proovel. Hõbemedali on võitnud Epp Mäe ning pronksmedaleid on teeninud Heiki Nabi ja Alo Toom.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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