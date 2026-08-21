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Naissportlaste tervise eest seisev algatus laienes üheksasse riiki

Spordipoliitika
The Global Alliance for Female Athletes (GAFA) logo
The Global Alliance for Female Athletes (GAFA) logo Autor/allikas: Australian Sports Commission
Spordipoliitika

Naissportlaste tervise ja sooritusvõime parandamisele keskenduv ülemaailmne liit GAFA laienes neljalt asutajariigilt üheksale, teatas Austraalia Spordikomisjon.

Eelmisel aastal Austraalia, USA, Suurbritannia ja Uus-Meremaa organisatsioonide loodud algatusega liitusid nüüd Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan ja Šveits. Varem oli liitunud ka Iirimaa ja Belgia.

GAFA eesmärk on parandada naissportlaste tervist ning sooritusvõimet ja vähendada naiste spordis esinevaid teadmuslünki. Austraalia Spordiinstituudi (AIS) hinnangul aitab liikmesriikide arvu kasv tõhustada rahvusvahelist koostööd ning toetada paremini sportlasi, treenereid ja spordimeditsiini spetsialiste.

"GAFA kasv üheksasse riiki näitab, et kogu maailmas on tohutu isu teha koostööd, jagada teadmisi ja luua naissportlastele püsivaid muutusi," ütles AIS-i naiste sooritusvõime tervise algatuse juht Rachel Harris.

Harrise sõnul on liidu üks peamisi eesmärke tagada, et naissportlaste kohta tehtud teadusuuringute tulemused jõuaksid senisest kiiremini sportlaste, treenerite ja tervishoiutöötajateni.

Algatuse laienemine toimub ajal, mil spordis pööratakse üha rohkem tähelepanu naistele omastele terviseprobleemidele. Näiteks on uuringud näidanud, et naissportlastel on eesmise ristatisideme vigastuse tekkeks meestega võrreldes kaks kuni kuus korda suurem tõenäosus.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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