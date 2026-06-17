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Messi selgitas emotsionaalse väravatähistuse tagamaid

Jalgpalli MM
Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/ZUMARESS.com
Jalgpalli MM

Argentina jalgpallitäht Lionel Messi selgitas, et tema emotsionaalne reaktsioon pärast värava löömist MM-i avamängus Alžeeria vastu ei olnud seotud jalgpalliga, vaid keerulise perioodiga tema eraelus.

Messi säras Argentina 3:0 võidumängus kübaratrikiga ning tähistas sellega oma 200. koondisemängu. Pärast kohtumise avaväravat märgati teda pisaraid pühkimas, mis tekitas palju küsimusi.

"Miks ma nutsin? See oli midagi, mis polnud jalgpalliga üldse seotud. Läbisin raskeid päevi, kuid olen tänulik kogu delegatsioonile ja meeskonnakaaslastele, kes olid kogu aeg minu kõrval ja aitasid mul sellest läbi tulla," ütles Messi pärast mängu.

Kübaratrikk oli argentiinlase esimene maailmameistrivõistlustel ning viis tema MM-finaalturniiridel löödud väravate arvu 16-ni. Sellega tõusis ta samale pulgale Saksamaa legendi Miroslav Klosega, kes hoiab MM-ide kõigi aegade väravarekordit.

Argentina poolkaitsja Alexis Mac Allister kiitis pärast kohtumist oma koondise liidrit. "Teda on raske sõnadega kirjeldada. Ta on meie kõige olulisem mängija ning peame meeskonna tema ümber üles ehitama," ütles Mac Allister.

Valitsev maailmameister Argentina jätkab MM-turniiri J-alagrupis 22. juunil peetava kohtumisega Austria vastu.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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