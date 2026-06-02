Eesti parim ööpäevajooksja selgub Kohtla-Nõmmel

Julia Rakitina ja Kaur Alle võistlusrajal.
Eeloleval nädalavahetusel toimub Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel kaks ultrajooksuvõistlust. 24 tunni jooksus jagatakse teist korda välja Eesti meistri tiitlid, mida on kaitsma tulemas Kaur Alle ja Julia Rakitina.

24 tunni jooksus lähevad 308 meetri pikkust staadioniringi Eesti jooksjate kõrval ööpäevaga võimalikult palju kordi läbima ka Itaalia, Soome ja Leedu esindaja.

Meestest on paremate isiklike rekorditega stardis saarlane Kaur Alle, kes on läbinud joostes ööpäevaga 224 kilomeetrit (saavutas selle eelmisel aastal meistriks tulles), ja kohtlajärvelane German Terehhov, kelle rekord on 219 kilomeetrit.

Naiste paremad isiklikud rekordid on tartlasel Julia Rakitinal 205 kilomeetrit (Eesti naiste rekord) ja saarlasel Raili Rüütlil 199 kilomeetrit. Rakitina Eesti 24 tunni ultrajooksumeistrivõistluste tipptulemus on 202 kilomeetrit.

Esimest korda proovib 24 tunni jooksu tartlane Karl Kevin Ruul, kes eelmisel aastal püstitas backyard ultra maailmameistrivõistlustel Eesti selle ultrajooksuala rekordiks 56 jooksutundi, läbides 375 kilomeetrit.

24 jooksu debüüdi teeb Kohtla-Nõmmel ka mai alguses Pannjärvel 36 jooksutunniga Alutaguse mee backyard ultra võitnud pealinlane Gunnar Kingo.

Lisaks juba viiendat korda toimuvale staadioniultrale on Kohtla-Nõmme ultrajooksunädalavahetusel esimest korda kavas maailmas aina enam populaarsust koguv backyard ultra. Kui 24 tunni jooksjad võistlevad staadionil, siis backyard ultra jooksjatele on 6,7-kilomeetrine ring mõõdetud ümber aleviku.

Sel alal startivatest jooksjatest omab parimat isiklikku rekordit 27 jooksutunniga Lauri Mänd. 26 ringi on kokku saanud Olle Rõuk, kes on selle 15 aastat tagasi USAs sündinud ultrajooksuala Eesti esindaja. Kaks sportlast proovivad seda ala Kohtla-Nõmmel esimest korda.

24 tunni jooksu start antakse Kohtla-Nõmme kooli staadionil laupäeval kell 12. Backyard ultra jooksjad stardivad oma ringile kaks tundi varem. 24 tunni jooksjad lõpetavad pühapäeva keskpäeval. Backyard ultra võistlusformaadist tulenevalt kestab sellel alal võistlus nii kaua, kuni katkestab ehk ei jõua tunni aja jooksul 6,7-kilomeetrist ringi läbida eelviimane jooksja.

