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Filter Tour de Tallinn kulmineerub ratturite eraldistardiga

Jalgrattasport
Filter Tour de Tallinn
Filter Tour de Tallinn Autor/allikas: Aerobike Cycling Agency
Jalgrattasport

Laupäeval toimub esmakordselt ratta- ja rullifestival Filter Tour de Tallinn. Kavas on nii rattaralli kui ka rulluisuvõistlus ning parimad ratturid panevad end õhtul proovile läbi T1 parkimismaja korruste kulgevas efektses eraldistardis.

Rattaralli start antakse kell 11 T1 keskuse parklakorrusel 2A ning finiš on parklakorrusel 4A. Rattaralli rada viib linnast välja ja tagasi ning valida saab kolme eri pikkuse ja tempoga distantsi vahel: 108 km, 83,5 km ning 58 km. 

Rulluisuvõistluse start on kell 15 parklakorruselt 2A ning distantse kolm: 41,4 km, 10,8 km ning ühisuisutamisena ca 20 km. 

Õhtusele show-võistlusele pääsevad rattaralli absoluutarvestuse 12 parimat ning iga vanuseklassi kolm parimat. Võisteldakse 1 km eraldistardis, mille trass viib läbi T1 parkimismaja viie korruse. 

Õhtune programm algab kvalifikatsiooniga kell 20, superfinaal on kavas 22.

Toimetaja: Lisette Holst

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