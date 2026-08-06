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Flora kaotas võõrsil Andorra meistrile kahe väravaga

Jalgpall
Jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga: Tallinna FC Flora - The New Saints F.C.
Jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga: Tallinna FC Flora - The New Saints F.C. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Valitsev Eesti jalgpallimeister FC Flora jäi Konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängus Andorra meistrile Inter Club d'Escaldesile alla 0:2.

Neljapäevase mängu avapoolaeg kuulus täielikult võõrustajatele: Faysal Chouaib viis Interi juba viiendal minutil juhtima, Andorra meister hoidis esimesel kolmveerandtunnil palli 75 protsenti mänguajast ning saatis Flora värava poole 13 pealelööki. Flora suutis samal ajal teha kaks pealelööki, millest raamidesse läks üks.

Teist poolaega alustas Flora palju paremini ning lõi võõrustajate värava all võimalusi, üks hea olukord avanes Rauno Sappinenil, aga ta ei olnud Interi karistusalas palliks valmis. Kuigi teisel poolajal hoidis Flora rohkem palli ja lõi rohkem võimalusi, said hoopis võõrustajad 62. minutil Domi Berlanga tabamuse toel 2:0 edu ja hoidsid seda lõpuvileni.

Kahel viimasel hooajal Andorra meistriks kroonitud Interi ridadesse kuulub vaid üks Andorra mängija, kes sekkus neljapäeval viimaseks kümneks minutiks; valdav enamus meeskonnast on hispaanlased, kellest paljud on mõne suurklubi akadeemia kasvandikud. Näiteks Interi keskväljamees Juan Camara on Meistrite liiga kohtumises väljakul käinud kuulsa Barcelona eest, Flora vastu väravat kaitsnud Javi Diaz saanud Hispaania kõrgliigas platsile Sevilla särgis jne.

Viimastel aastatel on Inter eurosarjades saanud päris häid võite. Kolm suve tagasi alistati Konverentsiliiga teises eelringis koduväljakul Šotimaa kõrgliigaklubi Hibernian, mullu võideti Rumeenia tippklubi FCSB ning mängiti siis Sloveenia tipu Ljubljana Olimpijaga viiki.

Toimetaja: Anders Nõmm

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