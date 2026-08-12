Vassiljev: peamine muutus peab olema julgus ja mentaalne seis

Tallinna FC Flora kaotas jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängu võõrsil Andorra klubile kahe väravaga ja peab neljapäeval kodukamaral kõvasti pingutama, et siiski edasi jõuda.

Flora kaotas võõrsil Inter Club d'Escaldes'ile 0:2. Esimene värav tuli juba viiendal minutil, teine lisandus 62. minutil. Peatreener Konstantin Vassiljev näeb korduskohtumise eel siiski eduvõimalusi.

"Kindlasti tahame vähem teha lihtsaid vigu ja olla natuke enesekindlamad palliga. Teine poolaeg esimesest mängust näitas, et on täitsa võimalik selle vastasega mängida ja olla ohtlikud," lausus ta ERR-ile.

"Kahjuks me ei suutnud oma võimalusi ära realiseerida ja lasime endale lüüa kaks. Peamine muutus peab olema julgus ja mentaalne seis. Uskuda algusest lõpuni ja siis võidelda."

Flora on viimane eurosarjas konkurentsi jäänud Eesti klubi, sest Paide Linnameeskond kaotas Viini Rapidile võõrsil 0:2 ja kahe mängu summas 1:6.