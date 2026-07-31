Vassiljev: olukordade realiseerimine on koht, kus peame juurde panema

Flora võitis The New Saintsi vastu avakohtumise koduväljakul 1:0, kuid kaotas korduskohtumises normaalaja 90+1. minutil löödud väravast 0:1. Järgnenud lisaajal väravaid ei sündinud ning ees ootas penaltiseeria, kus valitsev Eesti meister jäi peale 4:2. Vassiljev tõdes ERR-ile, et normaalaja lõpp valmistas tuska.

"Mäng oli kindlasti emotsionaalne. Kindlasti see, et lasime vastasel mitte kuskilt lüüa värava lõpuminutitel, see tegi olukorra natukene kurvaks. Just sellel hetkel vastane pigem ei olnud ohtlik meie värava all, aga kahjuks värav tuli. Olin kindel, et kui läheme lisaajale, siis on meil aega seda asja parandada. Muidugi olin emotsionaalne ka mingite otsustega väljakul, millega ma ei olnud rahul, aga see on üks jalgpalli osa," sõnas Flora juhendaja.

Flora mängib Andorra meistri Inter Club d'Escaldesega neljapäeval võõrsil. Enne seda mängu peavad florakad pühapäeval koduses liigas mõõtu võtma Harju Laagriga.

"Esiteks peame koju jõudma ja alustama taastumisega. Samas meil on juba pühapäeval mäng Harjuga. Peame kuidagi selleks mänguks ka valmistuma, nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. See ei ole lihtne, see on väljakutse, aga see on jälle üks paratamatus, millega peame lihtsalt leppima," märkis Vassiljev.

"Paralleelselt hakkame valmistuma Andorra reisiks ja vastast analüüsima. Paberi peal võib tunduda, et on soodne loos, aga mängud otsustatakse väljakul ja meid ootavad ees kaks rasket mängu," lisas ta.

Vassiljevi sõnul peab Flora eurohooaja jätkamiseks oma võimalusi paremini realiseerima. "Kas me paneme millelegi konkreetsele rõhku, see tuleb välja vastase analüüsist, kus neil on nõrgemad ja tugevamad kohad. Ma arvan, et mängijad said eilsest mängust vajaliku süsti enesekindlust, et nad suudavad väljakul päris kaua kesta. Lisaaeg oli pigem meie kontrolli all. Olukordade realiseerimine oli kindlasti nende kahe mängu jooksul see üks koht, kus peame juurde panema, kui tahame, et need mängud läheks meie kasuks," ütles ta.

Konverentsiliiga kolmanda eelringi mängud on kavas 6. ja 13. augustil.