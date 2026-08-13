Flora eurosuvi lõppes kindla kaotusega

Flora jäi kolmanda eelringi avamängus Andorra meistrile Inter Club d'Escaldesile võõrsil alla 0:2 ning neljapäevane kordusmäng lõppes külalismeeskonna 4:0 võiduga.

Hispaanlasest poolkaitsja Modric viis Interi kordusmängus 17. minutil juhtima. Teisel poolajal kurvastas florakaid kahe väravaga Faysal Chouaib ning ühe tabamuse lisas Borja Arellano.

"Mängu lõpus võtsime rohkem riske ja kaitsesse jäi vähe mängijaid. Vastased said jooksma ja lahendasid võimalused üsna hästi ära," selgitas Flora ründaja Rauno Alliku. "Kui me ei löö Euroopas väravaid, siis on väga raske kuskile jõuda. Meil oli eelmises mängus, selles mängus mingid momendid, aga kahjuks me ei löönud ära."

"Väga raske on anda eurohooajale hinnet," jätkas Alliku. "Ilmselgelt oleme väga pettunud. Me tulime teistsugust ootustega mängule ja see tulemus on pettumus."

Inter läheb viimases play-off ringis vastamisi kas Kosovo meistri Drita või San Marino meistri Tre Fioriga. Drita võitis selles paaris avamängu 4:1.