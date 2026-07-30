Flora pääses Konverentsiliigas penaltitega edasi

Kolmanda eelringi mängud on kavas 6. ja 13. augustil.

Eesti klubidest jõudis kolmandasse eelringi veel Paide Linnameeskond . FCI Levadia ja Nõmme Kalju langesid teises eelringis konkurentsist välja.

Flora väravavaht Evert Grünvald tõrjus vastaste esimese penaltilöögi ning hiljem veidi hiljem lõi Josh Lock palli üle värava. Flora poolel eksis ainsana Tony Varjund, kelle soorituse blokeeris New Saintsi puurivaht Nathan Shepperd. Flora võitis penaltiseeria 4:2 ning pääses edasi kolmandasse eelringi, kus kohtub Andorra meistri Inter Club d'Escaldesega.

Flora võitis avakohtumise koduväljakul 1:0 , kuid kaotas korduskohtumises normaalaja 90+1. minutil löödud väravast 0:1. Järgnenud lisaajal väravaid ei löödud ning ees ootas penaltiseeria.

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